Alex Belli in studio, al GF Vip 6, e Delia Duran in hotel in attesa di varcare la famosa porta rossa e diventare ufficialmente una concorrente. Praticamente si sono invertite le parti perché fino a un mese fa circa dentro la Casa c’era l’attore e fuori la modella.

Ma nella 33esima puntata del reality show di Alfonso Signorini abbiamo avuto la certezza: venerdì prossimo Delia Duran raggiungerà la ‘rivale’ Soleil Sorge. Prima però, e in diretta, ha avuto un litigio molto forte ‘a distanza’ col marito. Di fatto l’ha mollato perché, a sorpresa, ha parlato al pubblico e al conduttore di una pausa che si è voluta prendere da Alex Belli.

Alex Belli e Delia Duran, “ecco cosa succede adesso”

“Continuavamo a litigare e ci dicevamo brutte cose – ha spiegato lei parlando di Alex Belli e dando così la “news flash” della pausa al GF Vip 6 -, voglio il mio spazio per riflettere, mi sono rotta le scatole di questa loro storia. […] Continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla, a scriverle, carica anche le cose su Twitter. Questa roba non mi piace, sono una donna e ho sofferto per tre mesi per colpa sua”.





Alex Belli ha anche lasciato lo studio del GF Vip 6 dopo la sfuriata della modella: troppo infastidito davanti alle parole della moglie, che ha detto chiaramente di non volerlo vedere. E poi, rientrato in studio: “Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto”. Ma secondo Deianira Marzano c’è ben poco di vero in questa scena.

Già tempo fa l’influencer ed esperta di gossip aveva previsto un litigio di questa portata tra i due. Inoltre Deianira Marzano aveva parlato anche di un “ripescaggio” proprio di Alex Belli che secondo lei rientrerà presto nella Casa. Ma non è la sola: molti credono che questo sia solo un teatrino messo in piedi da Alex Belli e Delia Duran per continuare a tenere i riflettori puntati su di loro.