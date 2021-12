“Eccoli, sono loro”. Alex Belli e Delia Duran beccati così: la prima foto dopo il GF Vip

L’uscita di scena di Alex Belli dal GF Vip 6 è stata decisamente teatrale. Come spesso è capitato in questi mesi, anche l’addio al reality show dell’attore di Centovetrine è stato un vero e proprio colpo di scena, arrivato subito dopo aver infranto il regolamento.

Il concorrente è stato spesso al centro delle critiche per alcuni suoi comportamenti reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi per avere più possibilità di restare all’interno della casa. L’ultima a scagliarsi contro di lui è stata la sua amica Soleil Sorge, che durante la puntata di lunedì si è vista arrivare il benservito in faccia da parte del ‘suo’ Alex.

Alex Belli e Delia Duran, la prima foto dopo il GF Vip 6

Dopo mesi di amicizia, ‘chimica artistica’ e ‘baci cinematografici’ i due si sono lasciati andare confessando di provare qualcosa, ma nel giro di poco tempo le cose sono cambiate. In particolare lunedì pomeriggio, prima della puntata in diretta, Soleil Sorge ha accusato Alex Belli di averla presa in giro e di aver sempre finto.





Anche quando le cose sembravano tornate serene, in diretta è arrivato un nuovo scontro, con Alex Belli che minacciava di lasciare la casa e Alfonso Signorini che lo ha spedito in giardino per l’ennesimo confronto con la moglie. Dopo aver ascoltato le parole di Delia, l’attore si è beccato la squalifica per aver violato la distanza di sicurezza e ha abbandonato il gioco.

Poco fa l’influencer napoletana Deianira Marzano ha pubblicato una foto, la prima foto, di Alex Belli e Delia Duran fuori dal Grande Fratello Vip. “In questo momento Alex e Delia a Termini, insieme. Anonimo grazie”, scrive chi ha inviato la foto a Deianira. “Alex e Delia, freschi freschi di giornata”.