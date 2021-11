Alex Belli non sa che fra poche ore rivedrà la moglie Delia Duran, pronta a entrare al GF Vip nel corso della diretta di venerdì 26 novembre 2021. L’attore ha chiaramente detto di non voler più vedere Delia che, lo ricordiamo, nell’ultima ospitata in studio aveva rifiutato il confronto con il marito nella Casa. Parlando con Miriana Trevisan, Alex Belli è stato categorico: “Non la voglio, non la voglio vedere qui. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro”.

E ancora: “Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ha dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti: ‘Ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi o sottraetevi, non cadete nei tranelli che succedono’”. Ma il GF Vip 6 ha evidentemente deciso di andare contro il suo volere perché, parole di Alfonso Signorini, sua moglie è già in quarantena pronta a entrare nella Casa.

Alex Belli e Delia Duran “coppia aperta”?

Ma Alex Belli non sa nemmeno che fuori dal GF Vip si parla tanto del suo rapporto di coppia. Intanto è tornato su tutti i siti il coming out di Delia Duran fatto da Barbara D’Urso esattamente un anno fa A Live Non è la d’Urso. “Qui stanno accadendo cose meravigliose. Durante la pubblicità, accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto che è bisessuale”, le parole della conduttrice.





E infatti poi lei aveva confermato: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle”. E ora che Alex Belli è nella Casa torna a farsi sentire ancora una volta la sua ex Mila Suarez, con insinuazioni forti: “Mi chiedete se loro due sono una coppia aperta. Che vi posso dire, uno, due, tre, quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente.

“Quindi le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio”, aveva detto di Alex Belli. Poi rivelazioni ancora più intime: “Lui mi chiedeva cose strane nelle nostre situazioni. Lui mi chiedeva di fare delle cose che per una ragazza normale come me, non sono da accettare. Per come vedo le cose non potevo. Voleva fare delle cose, che io con la mia religione non potevo e non volevo fare. Lui magari adesso sta con l’altra perché lei accetta delle cose perché ha la mentalità aperta”. Non resta che aspettare la reazione dell’attore.