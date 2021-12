Fuori dal Grande Fratello Vip Alex Belli continua a fare parlare di sé. Nelle ore scorse lui e la moglie Delia Duran sono stati ospiti di Verissimo, il salotto di canale 5 guidato da Silvia Toffanin. Si è parlato dell’esperienza di Alex dentro il Gf Vip 6 e della sua relazione con Soleil Sorge. Tante le domande. E tanti anche gli aspetti da analizzare. La coppia infatti sembrava a un passo dall’addio. Poi era stata Delia a chiarire tutto.



“Alex Belli ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato Delia Duran – Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”. Silvia Toffanin ha voluto andare a fondo alla questione e ha chiesto notizie su un bacio galeotto.



Quello che Delia Duran si è scambiata in un ristorante con Carlo Cuozzo. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”, ammette. Delia ha così ammesso di aver orchestrato il finto tradimento allo scopo di attirare le attenzioni del marito, Ma Carlo Cuozzo, ovvero l’uomo immortalato dei suddetti scatti focosi insieme alla modella, ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram.







Cuozzo ha smentito la versione riportata da Delia, precisato come la loro non sia stata assolutamente una storia finta. “Non mi sono prestato a nulla. Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore, con testimone la sua amica. Mi dispiace, ma ammettere di essere cornuti è difficile. Domani vi mostrerò le prove”. E ora tutti gli occhi solo per Alex Belli.



Alex Belli che è già stato dimenticato da Soleil Sorge. Solei su chi Delia ha un’idea ben precisa. “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.