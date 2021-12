Alex Belli è stato spesso al centro delle critiche al GF Vip 6. Secondo alcuni vipponi e molti telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, i suoi comportamenti sono stati reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi avere più possibilità di restare all’interno della casa.

L’ultima a scagliarsi contro di lui è stata la sua amica Soleil Sorge, che durante la puntata di lunedì, quella in cui il concorrente è stato squalificato, si è vista arrivare il benservito in faccia da parte del ‘suo’ Alex. Nel giardino del GF Vip 6 si è presentata Delia Duran con l’intenzione di lasciarlo, ma quando Alex Belli ha ascoltato le sue parole si è avvicinato violando il regolamento – a causa del Covid i concorrenti devono mantenere le distanze con le persone che arrivano dall’esterno – ed è stato squalificato dal reality show.

“Li ho visti con i miei occhi”. Alex Belli e Delia Duran smascherati da Samy Youssef

Il giorno dopo la messa in onda del GF Vip 6 l’influencer napoletana Deianira Marzano ha pubblicato una foto, la prima foto, di Alex Belli e Delia Duran fuori dal Grande Fratello Vip. “In questo momento Alex e Delia a Termini, insieme. Anonimo grazie”, si leggeva sulla chat della persona che aveva inviato la foto a Deianira.





Poi è arrivata un’altra segnalazione. Secondo ‘Novella 2000’, i due avrebbero avuto un brutto litigio sul treno, con una Delia Duran nera di rabbia: “Non me ne frega un ca*** di questi tre mesi di stro***”, per poi lanciare l’anello di fidanzamento addosso ad Alex Belli. Ora è Samy Youssef, ex concorrente del GF Vip 6, a rivelare cosa è accaduto tra i due dopo la puntata in diretta.

In una diretta Instagram con Ainett Stephens, Jo Squillo e Clarissa Selassiè, il modello ha spiegato: “Li ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera, in hotel, e ti posso dare la garanzia al 100 per cento, che erano davanti a me e pomiciavano come se niente fosse. E quindi mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande, tutto calcolato”.