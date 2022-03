“Abbiamo deciso così”. Alex Belli e Delia Duran, l’annuncio a sorpresa che cambia tutto

Alex Belli e Delia Duran, la confessione privatissima davanti alle telecamere di Verissimo. Colpi di scena a profusione quando si parla di loro. La coppia, reduce da continui alti e bassi nella relazione, decide di spiazzare il pubblico con una notizia che arriva a sorpresa. Un’esperienza nella casa del GF Vip che probabilmente ha messo il giusto pizzico di sale nella relazione per un lieto fine tutto da scoprire.

Soleil Sorge, scivoloni, verità omesse, chiarimenti: tutto dentro un capitolo di vita da lasciare alle spalle. La coppia ha probabilmente raggiunto un equilibrio, nonostante il GF Vip e le vicende in casa abbiano messo a dura prova il loro amore. Lo hanno raccontato Alex e Delia davanti alle telecamere di Verissimo non senza un colpo di scena a dir poco esilarante.

“All’inizio non capivo niente, ero in una fase confusionale che mi impediva di capire cosa stesse avvenendo. Per quello mi sono ritrovata su un binario totalmente diverso. Fatto sta che nella mia follia più totale ho anche strappato l’anello di Alex, me lo sono tolta. Quando però due anime si uniscono, è nella separazione che ti rendi conto che se c’è l’amore, malgrado gli alti e bassi, puoi perdonare. L’ho perdonato perché lo amo”, ha ammesso Delia Duran.





Ma non finisce qui, perchè le rivelazioni si sono fatte ancora più interessanti: “Ero sparito nel deserto, ero ritornato beduino, sciamano per qualche tempo. Il Grande Fratello è un po’ circense, io stesso sono un po’ circense, nell’accezione più nobile della parola. Negli alti e bassi, alla fine il nostro amore ha vinto su tutto. Io non ho mai avuto dubbi su Delia”, ha proseguito Alex Belli.

L’attore poi ha aggiunto: “A un certo punto mi sono un po’ spaventato. Infatti, quando Alfonso mi ha chiesto di rientrare ero super felice ed emozionato, in quanto in quell’istante aveva bisogno di me. Non ci siamo ancora rimessi gli anelli, ma faremo una celebrazione vera, legale, non appena lei otterrà il divorzio. Quindi ci sarà il matrimonio, ma prima vogliamo un figlio. È tempo di avere un bambino”.