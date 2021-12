Alex Belli e Soleil Sorge si sono di nuovo visti nella Casa del GF Vip 6. A una settimana dalla squalifica, l’attore è tornato tra le braccia della moglie Delia Duran ma ha affrontato ancora la sua ex coinquilina per chiarire la situazione e questa volta ha avuto l’opportunità di parlare anche con sua madre Wendy. Tutti e tre fuori dalla porta rossa per un confronto, l’ennesimo per l’influencer e l’attore e il primo con la mamma di lei.

“L’unica cosa che io posso dire è che io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito”, ha esordito Alex Beli rivolgendosi a entrambe. “Mi spiace che tu (Soleil, ndr) stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta, inutile tornarci sopra. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”.

Alex Belli, il messaggio per Soleil Sorge fuori dalla Casa

Soleil Sorge, che sembra proprio non averlo perdonato del tutto per il suo atteggiamento, ha poi chiesto espressamente ad Alex Belli delle scuse per “le pessime scene che tu e tua moglie state facendo”. E alla fine lui si è assunto le sue responsabilità dicendo che se doveva esserci una colpa non era di Soleil. E mentre lei si avvicina alla new entry del GF Vip 6, Alessandro Basciano, Alex Belli le scrive una dedica su Twitter dopo la puntata andata in onda lunedì sera.





Per lei ci sarà sempre, scrive Alex Belli, che giustifica il suo comportamento spiegando di aver preso decisioni che l’hanno ferita per tutelare la sua vita privata. “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron*a!”. E la conclusione: ”Eyes never lie”, ovvero “Gli occhi non mentono mai”.

“Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza!”EYESNEVERLIE #axb December 21, 2021

In tutto ciò, come detto, Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme ma lei sui social non nasconde la sua sofferenza per quanto accaduto nella Casa. “Ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano”, scrive la modella. Si dice innamorata ma non sa se è stata corrisposta dal suo compagno che al GF Vip 6 si è lasciato andare ad atteggiamenti intimi con Soleil.