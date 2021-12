A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Alex Belli finisce ancora nella bufera. Per l’attore e modello, che dentro la casa sta facendo molto parlare per il suo rapporto con Soleil Sorge, una nuova doccia fredda che arriva da quello che ora sembra un ex amico. A far scoppiare il caso la sfuriata di Alex sabato scorso quando ha minacciato di lasciare la casa iniziando a urlare a squarcia gola. Un comportamento stigmatizzato molto anche dai telespettatori.



Ora ad attaccarlo è Davide Silvestri che non le manda a dire: “Ho smesso di credergli”. Lo ha confessato durante una lunga chiacchierata con l’ex pupa Francesca Cipriani. “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex Belli prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia” ha dichiarato Davide Silvestri.



“Poi dice che non resta. Ma io lo vedo Alex Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”. Parole che Davide Silvestri ha riportato anche al diretto interessato con qualche malumore. “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa, prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela”.







Non solo Alex Belli, Davide se l’è presa anche con Soleil Sorge. “Ieri le ho dato un consiglio, le ho detto: ‘Tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te. Perché non è sempre necessario. Non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?”.



Quindi continua: “Dai non puoi andare da tutti a dire sempre quello che pensa. Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l’atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa”. La frattura, soprattutto con Alex Belli, sembra ormai insanabile.