Neanche ha fatto in tempo ad entrare che già crea le sue prime (ma vecchie) dinamiche all’interno della casa del GF Vip. Parliamo naturalmente di Alex Belli, il grande ‘miracolato’ del reality. Dopo la diretta della puntata del giovedì, Belli ha avuto un lungo dialogo con Giucas Casella. In tanti hanno notato un passaggio in particolare, del discorso di Alex Belli, che non è proprio piaciuto. Qualcuno infatti ha accusato l’attore di Centrovetrine di aver provato a far scontrare l’illusionista contro un’altra concorrente del reality: Nathalie Caldonazzo.

Belli, che non ha fatto mistero di non aver minimamente apprezzato il comportamento della Caldonazzo (l’ha chiamato “narciso parologico”) ha iniziato a parlarle dietro con Casella. Nelle socrese ore aveva chiesto più volte a sua moglie Delia di allontanarsi dalla donna per evitare di essere plagiata. Ora, approfittando dei contrasti già esistenti tra Giucas Casella e la Caldonazzo, ha voluto metterci sopra il carico da 90. Alex Belli ha detto a Giucas: “Quando vengono a toccare il tuo interno, quella che è la dignità dell’uomo, lì tu sei venuto fuori e non permetti a nessuno di poter calpestare questa cosa”.

E ancora Alex Belli: “Neanche da una donna che vuole giocare su questa roba qua e ti vuole far passare girando la frittata. In quel momento lì, ti giuro quanto è vero Dio, che avrei voluto spaccare quella ca**o di porta, venire qua dentro e smontarla pezzettino per pezzettino”.





Una violenza ingiustificata per tanti che, commentando sui social, non si sono risparmiato definendo troppo ‘duro’ il comportamento di Alex Belli. Per alcuni ha addirittura usato un metodo troppo forte per il format del programma e per questo una parte del web ha chiesto alla produzione che l’ex gieffino abbandoni per sempre il loft di Cinecittà.

“Il problema è che non è un concorrente ma solo un viscido che dovrebbe essere allontanato al più presto dal programma”, scrive qualcuno su su Twitter. Alla fine Alex Belli è (ri)entrato nella casa del GF Vip per un motivo ben preciso: cercare di risollevare dinamiche che giacevano morte sul fondale del programma. E di certo, da questo punto di vista, è un fenomeno.