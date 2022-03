Durante questi mesi di GF Vip 6 Katarina Raniakova è più volte intervenuta soprattutto per scagliarsi contro il suo ex marito Alex Belli. Al settimanale Chi la 39enne slovacca ha parlato dei tradimenti dell’attore. I due si sono sposati nel 2013 per poi separarsi nel 2017 quando per Katarina la situazione è diventata insostenibile a causa del modo di fare di Alex e dei suoi tradimenti.

“Lui diventava sempre più pieno di sé, vanitoso, egocentrico, e allora io tornavo ai nostri primi ricordi e mi dicevo: ‘Lui non è così, è un momento, è un passaggio, tornerà come prima’. E lui ogni tanto ci provava a comportarsi bene, si rendeva conto e ci provava. E questa cosa, alla fine, ti frega ancora di più”.

Ora Katarina Raniakova torna a parlare e lo fa ospite di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Questa volta ha detto la sua su Soleil Sorge, protagonista in questo GF Vip 6 per il triangolo che si è venuto a creare con Alex Belli e Delia Duran: “Ho visto Soleil che ieri sera si è comportata come una grandissima signora, devo essere sincera. Mi è piaciuta. […] Cosa penso invece di Mila Suarez? Mi sta simpatica, ma non la conosco bene. Però una volta le ho scritto”.





Non può mancare un accenno la regalo che Alex Balli ha fatto a Soleil Sorge durante l’ultima puntata. In studio le ha portato una collana con una medaglietta con incisa la formula di Dirac, conosciuta anche come l’equazione dell’amore. Lo stesso cadeau il Man l’ha fatto anche a Delia Duran e Stella Starlight. Proprio su questo particolare dono alchemico è intervenuta Katarina Raniakova.

“No a me Alex non ha mai regalato una collana come quella che ha fatto a Delia e Soleil. Però mi ha fatto tante collanine e medagliette, in questo devo dire che il mio ex è molto generoso. Fa regali a tutti i suoi amici, anche a Stelle avrà fatto tanti regali. Questa collana in particolare non me l’ha fatta, però ne ho una che poi ha regalato identica a Mila e a Delia. Sì Barbara hai sentito bene, una collana l’ha fatta a tante ragazze con cui è stato insieme. Non questa nuova che ha dato a Soleil, ma un’altra. Io non faccio parte dell’amore libero, non mi poteva dare il gioiello con la formula delle alchimie libere. E visto che conosciamo il tipo. Queste collanine le ha avute in regalo o le ha pagate?”.