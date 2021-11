Alex Belli ora è nella Casa del GF Vip 6, ma la sua di casa è altrettanto bella e piena di comfort: l’attore e la moglie Delia Duran hanno persino una vasca idromassaggio in terrazzo! La coppia che sta facendo tanto discutere il pubblico del reality show di Alfonso Signorini per la “chimica artistica” di lui con Soleil Sorge è insieme da 3 anni e lo scorso 26 giugno si è scambiata delle simboliche promesse di matrimonio, perché l’ex attore di Centovetrine non ha ancora divorziato dall’ex moglie Katarina Raniakova.

Ma tornando alla vita reale, dove non ci sono le telecamere a sbirciare arrivano i social. E tanto Alex Belli quanto la bella Delia Duran sono molto attivi su Instagram, dove si mostrano sempre molto in sintonia e innamorati nei post dove è possibile notare diversi dettagli dell’appartamento che condividono.

La casa Alex Belli e Delia Duran

Dove vivono Alex Belli e Delia Duran? Dai tanti scatti e video social si capisce che si tratta di un’abitazione su due livelli circondata da un magnifico giardino, simile ad un grande loft al primo livello, dove si sviluppa la zona giorno, da cui, attraverso una scala verso il basso, si arriva alla zona notte. In cima alla scala la scritta “Factory “che fa riferimento proprio allo stile industrial dell’appartamento.





Appartamento che è caratterizzato infatti da grandi vetrate a tutta altezza che conducono alla terrazza giardino esterna, travi in acciaio a vista e legno per i pavimenti. Alex Belli e Delia Duran tengono molto alla forma fisica e si allenano anche in casa come fa vedere la modella e attrice venezuelana spesso immortalata durante i suoi workout che hanno sempre da sfondo delle grandi opere d’arte lucenti e personalizzate con i volti della coppia.

Non solo arte ma anche musica: nella casa di Alex Belli e Delia Duran ci sono anche numerosi strumenti come un grande pianoforte a coda, che lui suona per intrattenere gli ospiti, la tastiera e le chitarre. Ma parliamo della terrazza giardino attorno a cui ruota la casa milanese e dove vengono spesso accolti gli amici. Tanto verde ma anche una vasca idromassaggio circolare all’esterno che lei usa in tutte le stagioni, da sola o con il suo amore.