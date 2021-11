È passato qualche giorno dalla puntata numero 17 del GF Vip 6 ma siccome al popolo dei social non sfugge proprio nulla solo ora spunta un video che incastrerebbe Alex Belli. Il condizionale è d’obbligo dal momento che la produzione non è ancora intervenuto ma dal filmato in quesitone verrebbe fuori una grossa violazione del regolamento del reality show di Alfonso Signorini.

Come detto bisogna tornare per un attimo alla diretta di lunedì scorso. Tra le tante sorprese, la più emozionate è stata quella per Manila Nazzaro, che ha potuto riabbracciare il compagno Lorenzo Amoruso. Sì, riabbracciare perché nel caso dell’ex calciatore le norme di sicurezza anti Covid non sono state applicate: ha trascorso una settimana in quarantena pur di toccare e baciare il suo amore.

Alex Belli, il video che lo “incastra”

Dopo parole d’amore che hanno fatto commuovere tutta la Casa e un bacio appassionato, Lorenzo Amoruso ha salutato gli altri concorrenti, quindi anche Alex Belli. Niente di strano fin qui, ma su Twitter ora sta girando uno strano video che parla di un bigliettino misterioso che l’attore avrebbe consegnato al compagno di Manila Nazzaro.





E sarebbe stata proprio la ex Miss Italia a smascherare Alex Belli rivelando a Francesca Cipriani e Carmen Russo dello scambio. Nella notte, in camera da letto, Manila Nazzaro ha detto a voce bassa: “Alex Belli ha dato un bigliettino a Lorenzo. Stava giù…”. E la Pupa, riferendosi a Delia Duran: “Sta a Milano lei…”. “Telefono”, ha risposto Manila e per aggiustare il tiro.

Alex Belli ha dato un bigliettino al fidanzato di Manila, ascoltate bene 🤣🤣🤣🤣 è concesso? Come giustificherà il tutto il @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/32LgUM86Dh November 10, 2021

“Telefona a Enzo Paolo Turchi. Chiama a Enzo Paolo Turchiiii”, ha aggiunto scherzando. Ma i telespettatori più attenti ora chiedono venga in qualche modo fatta chiarezza sull’accaduto e se verranno presi provvedimenti o meno, dato che per regolamento, in teoria, Alex Belli non dovrebbe avere contatti con il mondo esterno. Forse, chissà, se ne parlerà già venerdì in puntata.