“Perché non era in studio”. Alex Belli grande assente del GF Vip. Tutti lo hanno notato: ecco il motivo

I telespettatori del GF Vip si aspettavano di rivedere Alex Belli nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la seconda uscita dalla casa – prima come concorrente e ora da ospite – gli appassionati del reality si aspettavano di rivedere l’attore sulla sedia degli ospiti pronto a continuare il ‘teatrino’ con la moglie Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge.

Durante lo scorso appuntamento con il GF Vip 6, Alfonso Signorini ha comunicato che era finita la sua permanenza da ospite. Ma ovviamente subito dopo la sua uscita di scena tutti si aspettavano di ritrovare Alex Belli ancora in studio, a rispondere alle domande del conduttore e a parlare ancora dell’ormai famoso triangolo.

Alex Belli assente del GF Vip, perché non era in studio

Ma non è così, perché nella nuova puntata del reality show di Canale 5 Alex Belli non era presente e ovviamente i telespettatori si sono chiesti il motivo della sua assenza. A spiegarlo è stato lo stesso ex vippone con un post pubblicato sul suo account Instagram: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te amore mio”.





A corredo della scritta un filmato che lo vede in mezzo al deserto. “Bye Bye Italia“, ha dunque annunciato, taggandosi poi insieme all’amico makeup artist Alessandro Filippi a Shark el-Sheikh. “C’è un grande assente stasera, Alex Belli. Dove si sarà nascosto? Noi continueremo a cercarlo”, ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini che poi, nel corso della puntata, ha voluto parlare con Delia Duran e metterla a corrente dell’assenza del marito.

Il filmato pubblicato da Alex Belli è stato mostrato in diretta alla moglie Delia Duran, che poi lo ha smascherato spiegando che, in realtà, il video è stato girato più di un mese fa, quando Belli era già stato in Egitto insieme all’amico.