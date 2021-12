Alex Belli è fuori dalla Casa. Una settimana fa è scattata la squalifica per essere andato ad abbracciare la moglie Delia Duran e venerdì scorso ha avuto la possibilità di chiarirsi con i suoi ex coinquilini e, soprattutto, Soleil Sorge. L’influencer ha passato giorni difficili al GF Vip 6 dopo l’uscita di scena del suo “amico”, ma i nuovi ingressi nella Casa sembrano averle fatto ritrovare il sorriso. Soprattutto uno: Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore di UeD ed ex tentatore di Temptation Island, è entrato in gioco proprio dopo il confronto di Soleil con Alex Belli insieme a Eva Grimaldi e Federica Calemme, e già nella clip di presentazione ha fatto degli apprezzamenti nei confronti di Soleil Sorge (e Sophie Codegoni).

Alex Belli contro Alessandro Basciano

Il nuovo vippone di Alfonso Signorini ha subito tentato un approccio verso l’influencer. Poco dopo il suo ingresso in Casa, hanno dormito insieme, nello stesso letto e lui ha provato ad abbracciarla nel sonno.”Eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro, giuro, un momento un pò imbarazzante”, ha poi confidato Soleil a Sophie.





Sophie che, per la cronaca, da giorni ormai non bacia più Gianmaria Antifnolfi. Quindi, anche se di fatto non è successo nulla, l’ingresso di Alessandro Basciano al GF Vip 6 sembra aver rimescolato le carte tra i concorrenti. E qui “torna” Alex Belli. L’attore pare proprio non aver gradito le attenzioni dell’ex UeD verso Soleil Sorge.

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 December 19, 2021

Anzi, a giudicare dall’ultimo tweet Alex Belli, che dopo la squalifica ha deciso di tornare tra le braccia di Delia Duran, sembra essere proprio infastidito dall’atteggiamento della new entry. “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’ sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”, ha scritto l’attore. Insomma, una frecciatina in piena regola.