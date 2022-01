Alex Belli è stato squalificato più di un mese fa dal GF Vip 6 ma di fatto continua a essere protagonista assoluto. Dentro la Casa, perché il suo nome viene tirato fuori di continuo, a maggior ragione ora che Delia Duran è una concorrente, e anche perché nel corso della 36esima puntata è tornato dentro per l’ennesima volta.

Prima per un faccia a faccia con la moglie, poi per un confronto con la sua “amica artistica” Soleil Sorge. Ma anche nello studio del GF Vip 6 Alex Belli è spesso al centro delle dinamiche ed è successo anche nella diretta di venerdì 21 gennaio 2022. Momenti di tensione durante la pubblicità e anche dopo, quando Alfonso Signorini è tornato in onda.

Alex Belli lascia lo studio: cos’è successo alla pubblicità

Mentre andava in onda la pausa pubblicitaria al GF Vip, sembra ci sia stato uno scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. Una volta tornati in onda, il conduttore ha fatto notare che la sedia dell’attore di Centovetrine era vuota: “C’è una poltrona vuota ed è quella di Alex Belli – ha annunciato Signorini – Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una discussione con Aldo. Vabbè vedremo se dopo tornerà qui con noi”.





Pochi minuti dopo riecco Alex Belli riprendere il suo posto in studio: “Come mai sono uscito? Ma no, ormai è una diatriba atavica con il nostro Aldo Montano, che mi provoca e di conseguenza io rispondo. Ascolta Aldo mi hai provocato tu. La verità è che mi ha provocato lui. L’abbiamo chiusa? Io l’ho chiusa. Se tu hai qualcosa con me. Sappiamo tutti quello che sei, lo sappiamo. Sei capace soltanto ad alzare sempre le mano ecco quello che sei“.

Aldo Montano ha subito replicato alle accuse di Alex: “Non è assolutamente andata così. Ti sei alzato tu e mi hai messo un dito in faccia. Ma cosa stai raccontando? Ragazzi ma dai scusatemi è. Dai ma avete visto anche voi. Ma chi ti ha provocato? Ma cosa cavolo stai dicendo? Ti sei alzato e poi te ne sei andato. Tu apri e chiudi quando vuoi. Ti sei alzato e mi hai messo il dito in faccia. Tu sei un uomo piccolo così, sei un ometto. Sei ridicolo Alex Belli, ridicolo, davvero sei soltanto un ridicolo e basta smettila”. Insomma, tra i due non c’è proprio speranza di un rapporto amichevole.