“Lo odiano”. Alex Belli, la voce pesante fuori dal GF Vip: “Quando uscirà…”

Grande Fratello Vip 6, la verità su Alex Belli. Uno dei concorrenti più dibattuti durante la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. L’ex volto di Centovetrine si trova ancora nel bel mezzo del pettegolezzo, dopo le ultime vicende accadute in casa con la compagna d’avventura con la quale si è creato un bel feeling, ovvero Soleil Sorge. Ma fuori dalla casa, le idee sembrano essere abbastanza chiare.

Fuori dalla casa, anche gli ex concorrenti del reality non fanno che costruire una propria opinione. Prima tra tutti, Ainett Stephens. L’ex gieffina non sembra aver avuto parole molto felici sul conto di Alex Belli. Ed è proprio sulle pagine del settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, che la Gatta Nera ha ben pensato di dire la sua.

Se da un lato la preferenza di Ainett sembra cadere su Aldo Montano, dall’altro è proprio Alex Belli, a essere il prossimo a lasciare la casa. E i motivi per Ainett sono decisamente schiaccianti e sotto gli occhi di molti: “Temo che quando uscirà, rischierà che lo insultino o gli tirino addosso di tutto, perché lo odiano in tanti”.





Per quanto riguarda Soleil Sorge? Ainett Stephens ne ha anche per lei. Infatti senza troppi giri di parole, la Gatta Nera si è lasciata andare a una considerazione: “un mostro da palcoscenico”. ha affermato sul conto della bellissima modella.

E in vista del 13 dicembre, data x che decreterà l’addio di un concorrente al programma, l’ex di Centovetrine ha parlato chiaro con Soleil: “I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui”.