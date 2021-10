“Da Mediaset alla Rai”. Alessia Marcuzzi, il retroscena è clamoroso: ecco dove la vedremo

Dopo l’addio a Mediaset sono tante le voci girate su Alessia Marcuzzi: dalla prossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus a un nuovo progetto su Discovery che sarebbe stato pronto ad aspettarla. Tante voci a cui oggi se ne aggiunge un’altra. A lanciare la bomba è stato Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Durante la sua rubrica gossip ha raccolto un retroscena da Rossella Erra secondo la quale Alessia Marcuzzi potrebbe far ritorno in tv, sponda Rai, anche se per una sera soltanto.



Un ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi sembra per ora improbabile. Specie dopo il modo in cui è avvenuto. iao a, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Aveva scritto. Parole che avevano scatenato la reazione dei fan.

Alessia Marcuzzi possibile ‘ballerina per una sera’



“È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per la fiducia”, aveva aggiunto Alessia Marcuzzi che potrebbe approdare a Ballando con le stelle. “Non è una concorrente ma c’è sempre una possibilità potrebbe essere la ballerina per una notte ed allora speriamo che Milly Carlucci riesce in questa impresa e la vedremo a Ballando”.







Ha rivelato Rossella Erra, gossip sul quale Patrizia Rossetti ha scherzato: “Se lei non vuole andare in caso vado io”. Verità, chiacchiere, staremo a vedere. Certo che il nome di Alessia Marcuzzi sarebbe una buona spinta per il programma alle prese con un momento complicato. Il web si è scagliato contro alcune assenze come quelle di Raimondo Todaro e Stefano Oradei.



Ma a far rumore è la mancata presenza di due maestri storici, ovvero Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Poi le proteste sono deflagrate quando è stato annunciato il cast, insieme alle coppie. Ma nessuno si attendeva di dover leggere questi commenti pesantissimi, che hanno preso di mira in particolare alcuni personaggi famosi, che prenderanno parte all’avventura tv.