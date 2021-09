“Una vera rivoluzione”. Le Iene, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi ecco chi sarà sul palco con Nicola Savino

Prenderà il via prestissimo, il 5 ottobre, la nuova edizione de “Le Iene Show”. Lo storico programma di Italia1 è giunto alla sua ventiseiesima edizione. Nel corso degli anni la trasmissione si è imposta come una sorta di tiggì alternativo. Le numerose inchieste dei suoi inviati, vestiti immancabilmente di nero come i protagonisti del film cult di Quentin Tarantino, hanno smascherato numerosi truffatori e situazioni di illegalità o disservizi e ingiustizie. Spesso le Iene se la sono vista anche brutta.

In ogni caso sono riusciti a colpire nel segno e il programma è diventato un vero punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. La nuova stagione si preannuncia ricca di novità. Soprattutto per quanto riguarda la conduzione. Da un lato sono stati confermati Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Dall’altra mancherà Alessia Marcuzzi. Dopo ben 20 stagioni la conduttrice ha lasciato, nuovi progetti per lei, nuovi volti per “Le Iene Show”.

Ma chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi? Beh, non sarà una sola conduttrice a farlo. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s, infatti, vedremo ad ogni puntata una conduttrice diversa. Nella prima puntata saranno la cantante Elodie e la nuotatrice Federica Pellegrini a presentare “Le Iene Show”. A rivelarlo il portale Dagospia. Come sempre ci saranno numerosi servizi su quello che non va in Italia.





Per la cantante Elodie non si tratta della prima esperienza. La cantante ha infatti condotto insieme ad Amadeus e Fiorello l’ultimo Festival di Sanremo. Un’avventura che evidentemente è piaciuta a Elodie, che ora si appresta a ricoprire un altro ruolo importante in una trasmissione molto seguita come “Le Iene Show”. Per la cantante si tratta di un periodo molto produttivo visto che a breve potremo vederla in un nuovo programma musicale mentre in autunno inizierà le riprese del film “Ti mangio il cuore”.

Dunque la partenza di Alessia Marcuzzi ha provocato una vera rivoluzione nelle Iene. E d’altra parte era stata la stessa conduttrice a fare l’annuncio su Instagram: “Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. Insomma, si volta pagina: “Le Iene Show” riuscirà a fare centro ancora una volta?