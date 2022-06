Attimi di tensione a DiMartedì: Alessandro Sallusti contro Alessandro Di Battista. Si parla della guerra in Ucraina e delle personalità italiane che secondo alcuni potrebbero essere usate dalla propaganda russa per i suoi scopi. Accuse forti, non c’è che dire. Il più vessato, in questo senso, è proprio l’ex leader dei 5 Stelle Di Battista che viene messo a capo di questo sedicente movimento Pro-Putin.

Da qui il dibattito sulle eventuali intercettazioni su di loro al quale l’ex politico commenta: “Se i servizi indagano su giornalisti, intellettuali, considerati filoputiniani, io mi indigno come cittadino perché è una vergogna da stato non liberale. Attenzione perché esistono giornalisti in carcere anche in Occidente come Assange”. È a questo punto che il direttore di Libero Alessandro Sallusti non ci sta e decide di intervenire. “Facevi le liste di proscrizione e vieni a fare i dossier, ma vergognati”. Alessandro Sallusti contro Alessandro Di Battista, che lo gela.

L’ex 5 Stelle prova a ribattere ma oramai è troppo tardi: in migliaia, guardando la tv, non possono far altro che ricordare quando sul sito di Beppe Grillo, comparivano le liste dei giornalisti sgraditi al Movimento Cinque Stelle. Adesso Dibba contesta quelle sui filo-putiniani in Italia, ma scorda quando era proprio lui a redigere blacklist per conto di Grillo. Alessandro Sallusti contro Alessandro Di Battista, ma non è stato l’unico a metterlo alle corde.

Anche Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, ha deciso di metterci un carico da 90. E subito Di Battista contesta il titolo “Nasce Forza Russia” di qualche giorno fa in cui si indicava Di Battista come leader dei filo putiniani italiani. Di Battista ha mostrato la prima pagina a Minzolini chiedendo i motivi di quel titolo. Il direttore de ilGiornale non fa in tempo a rispondere perché Di Battista gli urla contro.

Floris è costretto ad intervenire, poi ci pensa Alessandro Sallusti contro Alessandro Di Battista che lo gela con quella frase sulle liste. Solo qualche giorno prima, Sallusti aveva ripreso Giletti per un collegamento farsa in diretta da Mosca (ne abbiamo parlato qui).

