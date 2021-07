“Io ho una dignità”. Temptation Island, Jessica bacia il single Davide: Alessandro spacca tutto e… finisce malissimo

È successo davvero di tutto a Temptation Island 2021. Protagonisti assoluti: Jessica e Alessandro. C’è da dire la notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata, fa infuriare il giovane milanese che chiede il falò di confronto anticipato. E non poteva essere diversamente, in effetti. Jessica ha passato la notte con il single Davide tra baci, coccole e microfoni nascosti per non farsi ascoltare. Naturalmente però le immagini parlano chiaro e mandano su tutte le furie Alessandro che prima spacca un vaso all’interno del pinnettu con un calcio poi richiede il falò di confronto anticipato.

Alessandro è una furia: “ È un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale. Io mi curo sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”. A questo punto Jessica risponde stizzita: “Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”.

I due rivedono i video di lei con il single Davide, ci sono spezzoni senza immagini ma l’audio dei baci è chiaro, Alessandro è furioso e inizia a rimproverarle di non andare dal parrucchiere. Interviene Filippo:“Almeno per rispetto all’amore che c’è stato non è il caso di rinfacciarsi queste cose”.





“Lei vuole la luna io gliela compro – prosegue Alessandro – tutto questo è stata colpa tua, posso solo ringraziare la persona che c’è di là se ho capito tutto. Io ho una dignità”. Il confronto è acceso, si parlano l’uno sull’altro, senza ascoltarsi pieni di rabbia e risentimenti, anche se Alessandro ammette di amarla ancora non vuole più stare con lei.

Entrambi escono dal programma convinti nel dirsi addio. Alessandro però chiede di vedere la tentatrice Carlotta. Poi il colpo di scena: Jessica va ad abbracciare il single Davide. Insomma, che si sia scoppiata una coppia e se ne siano create due?