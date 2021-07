Sono passati due mesi e mezzo dalla finale di Amici 2020, una delle edizioni più viste di sempre. E i vari protagonisti del talent show si stanno facendo valere nel difficile mondo della musica e della danza. Sono numerosi gli allievi che stanno dimostrando di saperci fare anche lontani dai riflettori. La vincitrice Giulia Stabile, ad esempio, oltre ai successi nel suo campo, è diventata anche co-conduttrice a Tu si que vales. Davvero un bel traguardo per una ragazza così giovane.

Successo anche per Aka7even, un altro dei finalisti di Amici, che col suo singolo “Loca” ha raggiunto la 47esima posizione nelle classifiche delle radio italiane. Altro protagonista, giunto secondo ad Amici, è sicuramente Sangiovanni. Il cantante e fidanzato di Giulia Stabile ha conquistato grazie alla sua canzone “Malibu” il disco di platino fuori dai confini nazionali, ovvero in Svizzera. Ma c’è anche un altro ex allievo che si sta mettendo in mostra in questo periodo.

Parliamo del ballerino Alessandro Cavallo che proprio oggi venerdì 30 luglio ha pubblicato un post per condividere un importante traguardo raggiunto: “Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. Sono stato cresciuto dai miei genitori con poche regole: essere sempre perbene, mettercela tutta e soprattutto “perseverare” cosa non diabolica ma anzi fondamentale”. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di un risultato davvero da applausi.





Alessandro Cavallo racconta cosa è successo: “Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno. Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato “il luogo dove vorresti essere”. Grazie @bejartballet per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!”. La Bejart Ballet è una storica compagnia di ballo svizzera fondata nel 1987 e considerata tra le migliori al mondo.

Naturalmente il ballerino, dopo averli citati nella prima parte del messaggio, ha voluto esplicitamente ringraziare i propri genitori per quello che hanno fatto per lui. “Grazie a mia mamma e a mio padre per avermi sempre supportato, nonostante i sacrifici, senza avermi mai fatto pesare nulla. Spero un giorno, da genitore, di essere alla vostra altezza”. Un altro ex allievo di Amici ha quindi trovato la sua strada. Continua così l’attività di formazione e lancio di talenti nel mondo dello spettacolo.