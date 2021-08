“Ero giudice allo Zecchino d’oro”. Il conduttore svela lo scatto da bimbo ed è pioggia di like: “Sempre bello”

Ormai tutti i vip hanno diversi profili social. Su Instagram e Facebook in particolar modo ecco che i fan hanno a disposizione tantissimi scatti dei loro beniamini. Momenti di vita privata, giornate speciali o semplici ‘buongiorno’ vengono così condivisi sui social network che diventano sempre di più dei ponti tra le stelle del cinema, della tele e dello spettacolo e i loro seguaci. Anzi, tanti follower significano non soltanto tanta popolarità, ma anche introiti pubblicitari laddove i vip decidano di promuovere questo o quel marchio.

Tra gli scatti più ricercati ci sono quelli più intimi e personali. Ad esempio foto ‘vintage’ in cui compare il vip da bambino o da ragazzo. Ebbene stavolta c’è una foto che risale addirittura al 1987. Il vip in questione è oggi uno dei conduttori più apprezzati nel panorama italiano. Da poco ha cambiato rete ed è al culmine di una carriera davvero ricca di soddisfazioni.

È stato lo stesso conduttore, di cui presto vi sveleremo il nome, a condividere una curiosa foto risalente al 1987 in cui svolgeva un ruolo molto particolare. Si può dire che sia stato questo il suo ‘esordio’ in televisione. Le sue parole: “Il mio esordio da giudice di talent allo zecchino d’oro nell’87. Quindi, giudici di tutti i talent non fate tanto i fighi che io giudicavo già since the 80’s”.





Lo avete riconosciuto? Beh, è difficile, lo ammettiamo. Si tratta di Alessandro Cattelan, l’amatissimo conduttore di “X Facto” che dopo ben dieci anni al timone del programma ha lasciato la trasmissione nelle mani di Ludovico Tersigni. Per Alessandro Cattelan inizia ora una nuova avventura nella televisione pubblica, la Rai. A partire da domenica 19 settembre 2021, anche se si mormora che ci potrebbe essere uno ‘slittamento’, il conduttore sarà il protagonista di “Da grande”, uno show tutto nuovo.

Il nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan, “Da grande” sarà inizialmente concentrato in due sole puntate. Si alterneranno esibizioni di ballo, canto, approfondimenti e intrattenimento. Tanti gli ospiti annunciati, tra questi l’attore Luca Argentero. In generale si tratterà di personaggi famosi adulti che racconteranno il loro percorso come persone e professionisti. Ci sarà sicuramente tanta carne al fuoco!