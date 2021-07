“Che bomba!”. Alessandro Borghese, ora è ufficiale. L’arrivo arriva dal conduttore in persona

Tra le nuove star della cucina in tv c’è sicuramente lui. Col suo sorriso contagioso e il suo stile inconfondibile Alessandro Borghese ha saputo conquistare milioni di italiani. Da “Masterchef” a “4 Ristoranti” passando per “Cuochi d’Italia” il figlio di Barbara Bouchet si è ritagliato un posto importante tra i tanti chef diventati famosi grazie a programmi molto seguiti. Il suo è un approccio ‘soft’, i suoi rimproveri non sono mai eccessivamente severi, forse anche per questo genera simpatia ed empatia.

Alessandro ama condividere messaggi e foto su Instagram coi suoi numerosi fan. In uno degli ultimi post, ad esempio, scrive: “Non sono gli anni, amore, sono i chilometri. E insieme a te continueremo a farne tanti altri per scoprire le meraviglie del Bel Paese. Da guardare, conoscere e gustare!”. Lo chef e presentatore si trova ad Alghero, in Sardegna, ed è ‘in compagnia’ del furgoncino di “4 Ristoranti”, programma in onda su TV8. Ma in serbo per i numerosi spettatori c’è anche altro.

È un Alessandro Borghese super sorridente quello che vediamo in uno dei suoi post più recenti. Lo chef inizia il messaggio così: “Le riunioni mattutine… quelle belle!”. L’annuncio che segue è di quelli importanti. Per carità il conduttore non vuole svelare troppo e infatti sottolinea che il contenuto è assolutamente “top secret”…





In realtà se lo scopo era quello di mantenere il segreto Alessandro Borghese non c’è riuscito granché. Tanto che scrive: “Nuovo progetto “Top Secret”. Stiamo lavorando con il mio team a un nuovo programma, un appuntamento giornaliero, che vi terrà incollati allo schermo! Ho già detto troppo!”. Insomma svela tutto, tranne che titolo e format della trasmissione. Di sicuro sarà un appuntamento giornaliero e conoscendo il protagonista possiamo già sbilanciarci sulla qualità del prodotto.

Fino ad ora Alessandro Borghese non ha sbagliato un colpo. Il cuoco nato a San Francisco col suo carisma e la sua professionalità è un’autentica garanzia anche sul piccolo schermo, oltre che dietro ai fornelli. E quindi c’è grande attesa per questo nuovo progetto. Al momento, però, non sappiamo ancora dove andrà in onda, né titolo e format del programma. Non è un caso che più di un follower abbia commentato: “Siamo troppo curiosiii! 🤭❤️”.