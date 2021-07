Qualche settimana fa Alessandro Borghese aveva anticipato ai tanti fan di Instagram una novità, ma era stato avaro di dettagli. Nonostante l’insistenza del suo pubblico, curioso di sapere tutto, lo chef e conduttore del seguitissimo ‘4 Ristoranti’ aveva solo dato un nuovo aggiornamento dal suo affollato profilo Instagram. Ma si era capito che in pentola bolliva un nuovo programma.

“Le riunioni mattutine… quelle belle!”, aveva esordito Alessandro Borghese che non volendo svelare troppo sottolineava subito che il contenuto era assolutamente “top secret”. “Nuovo progetto ‘Top Secret’ – continuava infatti lo chef e volto della tv nel post – Stiamo lavorando con il mio team a un nuovo programma, un appuntamento giornaliero, che vi terrà incollati allo schermo! Ho già detto troppo!”.

Alessandro Borghese, svelato il nuovo programma

L’annuncio di Alessandro Borghese, che è nato a San Francisco ed è figlio della celebre attrice Barbara Bouchet, ha ovviamente provocato un uragano di domande da parte dei fan. Non è un caso che diversi follower abbiano commentato: “Siamo troppo curiosi”. Beh, ora il mistero è stato svelato: dopo il successo di Cuochi d’Italia, Alessandro Borghese torna a occupare la fascia preserale del canale anche nella prossima stagione televisiva.







Alessandro Borghese sarà infatti il padrone di casa di Piatto Ricco (produzione originale di Banijay Italia per TV8) che andrà in onda a settembre prossimo. Insieme allo chef romano, nei panni di giudice, ci sarà lo chef campano Gennaro Esposito. Si tratta di un nuovo cooking game show vedrà protagonisti tre cuochi amatoriali provenienti da tutta Italia, uniti da una forte passione per la cucina.





È un programma che unisce le doti culinarie dei protagonisti a una vera e propria guerra psicologica in cui è quindi indispensabile mantenere i nervi saldi e la consapevolezza delle proprie capacità. In un video pubblicato sul profilo Instagram di Tv8 è proprio Alessandro Borghese a illustrare “la novità in arrivo da settembre”. Sotto al post, era prevedibile, i fan si sono scatenati con cuori e commenti come “Non vediamo l’ora”.