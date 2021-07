“Sì, mi sposo”. Fiori d’arancio a Quarto Grado, l’annuncio arriva dalla diretta interessata che rivela un retroscena

Fiori d’arancio per la giornalista e conduttrice di Quarto grado. L’annuncio è avvenuto proprio in diretta tv con un Gianluigi Nuzzi visibilmente entusiasta. Pochi intimi per una cerimonia tanto sperata e un fatidico ‘si’ che sopraggiunge in piena estate baciato dal sole. Così la coppia, che ha dato alla luce già un figlio, corona il sogno di una vita intera.

Classe 1981, originaria di Sandrigo, in provincia di Vicenza. Prima giornalista per Il Corriere del Veneto poi il debutto alla Mediaset avvenuto nel 2008. Infatti il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla come inviata per il Tg4 e il TGcom24. Ma non solo, perchè nel giro di pochi anni, ovvero nel 2012, è arrivata alla guida del timone di Pomeriggio Cinque Cronaca.

Una carriera che non ha mai smesso di evolversi. Infatti nel 2013 la giornalista è passata a Studio Aperto e poi a Quarto grado dal 2013 al 2016, fino ad arrivare alla conduzione di Segreti e delitti e Il terzo indizo nel 2017. Avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Alessandra Viero, che il 4 luglio è finalmente pronta a sposare Fabio Riveruzzi. L’annuncio in diretta tv è stato emozionante.





“Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto grado”, con queste parole il collega di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi ha spiazzato tutti prima di salutare il pubblico. E infatti Alessandra Viero non poteva che cogliere la palla al balzo e confermare tutto.

“Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia”. Il fortunato si chiama Fabio Riveruzzi, padre del figlio Roberto Leone nato nel 2017. L’uomo di professione è impegnato nell’ambito musicale e lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi.