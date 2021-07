Fiori d’arancio per la giornalista, il sì dopo anni d’amore. Ma è mistero sul marito

Fiori d’arancio per un volto noto della televisione italiana. Lei è una delle giornaliste più apprezzate, negli ultimi anni divenuta ancora più nota per le fatidiche ‘maratone’ in coppia con Enrico Mentana su La7. Avete capito di chi stiamo parlando, la protagonista è Alessandra Sardoni. La notizia è arrivata sui social, proprio dal direttore del tiggì di La7, naturalmente presente alla cerimonia.

Due i post pubblicati, in uno si vede la giornalista che ride al fianco del fresco marito e si legge: “Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata”. La battuta è riferita al fatto in questi giorni, il 29 luglio di 40 anni fa, si sposarono Diana e Carlo. E sono in tanti i follower che inviano i più sinceri auguri per quella che è considerata tra le migliori giornaliste in circolazione. C’è anche chi scherza e fa: “Direttore mi aspettavo una Maratona…”. Adesso il mistero è tutto sullo sposo: in tanti si chiedono chi sia. Ma c’è un problema.

Sui social Alessandra Sardoni è praticamente inattiva. Si sa, la riservatezza è una delle sue caratteristiche principali. Anzi, probabilmente se non fosse stato per il ‘paparazzo’ Enrico Mentana nessuno saprebbe che la giornalista si è sposata. La cerimonia è stata celebrata venerdì 23 luglio sul Monte Amiata, ma ancora non si conosce il nome del marito di Alessandra.





Dopo estenuanti ricerche si è arrivati al profilo Instagram del wedding planner e si è scoperto che il nome del marito di Alessandra Sardoni è Oscar. Ma nulla più. Resta quindi il mistero sull’uomo che ha portato all’altare la giornalista classe ’64, esperta di politica italiana. Di strada Alessandra ne ha fatta davvero tanta. Laureata in filosofia del linguaggio la Sardoni ha iniziato la sua carriera nella carta stampata con una collaborazione con Repubblica.

Da lì Alessandra Sardoni è passata a Mediaset, mentre nel 1991 la troviamo nel telegiornale di VideoMusic. Fin da subito Alessandra si è occupata delle vicende di palazzo e potere passando a lavorare a TeleMonteCarlo, poi divenuta La7. Dal 2002 lavora al Tg di La7, ma conduce anche numerosi programmi, da Otto e Mezzo a In Onda e Omnibus.