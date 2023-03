Nuovi guai per Alessandra Giudicessa, una delle due gemelle di ‘Come un gatto in tangenziale’. Il film con Paola Cortellesi ambientata nella periferia romana di Bastoggi uscita nelle sale nel 2017 e premiata con tre Nastri d’argento. Oltre a Come un gatto in tangenziale, Alessandra e la gemella Valentina hanno partecipato anche al sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Le due gemelle, dopo il successo del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, hanno preso parte ad alcuni programmi televisivi. Sono state spesso ospiti delle trasmissioni di Paolo Bonolis come Avanti un altro e Barbara D’Urso. Nel 2019 Alessandra Giudicessa era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Misura poi revocata nel 2021.

Leggi anche: “Di nuovo in aula”. Ancora guai con la giustizia per le gemelle attrici di ‘Come un gatto in tangenziale’





Alessandra Giudicessa, sequestrati beni per 100mila euro all’attrice di Come un gatto in tangenziale

È di oggi, invece, la notizia sul sequestro dei beni all’attrice. I militari della Guardia di finanza hanno sequestrato ad Alessandra Giudicessa beni per 110mila euro. Due polizze vita per un valore di 80mila euro e due macchine, acquistate tra il 2018 e il 2019, complessivamente da 35mila euro. La misura è stata presa in ragione della “pericolosità sociale” accertata in capo all’attrice per il periodo dal 2011 al 2018.

Pericolosità sociale di Alessandra Giudicessa derivante dal coinvolgimento in varie vicende giudiziarie in relazione ai reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in taluni casi giunte anche a condanna definitiva. Le due donne erano già state condannate, al termine di un’udienza con rito abbreviato, per aver rubato vestiti per circa 5000 euro in una boutique nel 2019.

Nell’estate dell’anno prima Alessandra e Valentina Giudicessa erano state fermate per aver rubato un profumo, due flaconi di una nota marca per un valore di circa 500 euro. Nell’aprile del 2021 hanno patteggiato una condanna a quattro mesi. Le due erano state fermate per una serie di furti in sei negozi del centro commerciale Outlet Valmontone. Erano state colte in flagranza e fermate dai carabinieri.