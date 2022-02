Scoppia il gossip più sfrenato all’interno di Amici 21. Ma stavolta non si tratta di qualche flirt tra i ragazzi, ma tra gli insegnanti. Più precisamente su Alessandra Celentano. Avete letto bene, la cattivissima prof di danza sembra aver sbandato per qualcuno. E già questa è una notizia. Tra l’altro Maria De Filippi è una abituata a sapere sempre tutto (soprattutto di gossip interno) e resta di sasso quando una cosa non è arrivata al suo orecchio. Ma stavolta è andata così. D quello che si dice, spesso si affida al suo intuito. E stavolta è stata colta di sorpresa dal gossip lanciato da Rudy Zerbi. Ma cosa è successo?

La cosa è venuta a galla proprio nei primi secondi dell’ultima puntata: appena è entrata in studio, Maria ha notato una pettinatura nuova della Celentano. L’ex ballerina ha poi confermato di avere in effetti qualcosa di leggermente diverso. “C’è un nuovo fidanzato?”, le ha chiesto Maria, che non perde (quasi) mai un colpo. A quel punto Alessandra Celentano fa il primo errore non rispondendo direttamente alla domanda della conduttrice. Il secondo errore è quell’involontario sorrisetto, appena accennato, sotto i baffi. A questo punto Maria, senza parole per non averlo capito prima, ha chiesto conferma e se fosse davvero così.

Si intromette a gamba tesa anche Rudy Zerbi che conferma come tutti gli insegnanti sappiano di questo flirt in corso tra Alessandra Celentano e l’uomo misterioso: “Tra l’altro è uno… Qui, insomma qui intorno”. In tanti hanno pensato che parlasse di sé stesso, ma non è così. La padrona di casa ha cercato di sapere di chi si tratta, ma Zerbi l’ha invitata a fare domande per arrivare all’identità.





Come fa lei con gli allievi, insomma: sottopone sempre qualcuno, spesso LDA, a un quiz per indovinare l’ospite del giorno. Anche Anna Pettinelli ha retto il gioco di Zerbi per qualche secondo. Poi però ha preso la parola proprio Alessandra Celentano che ha detto: “Maria, non è vero”.

Maria De Filippi allora, non convinta, ha chiesto un’ulteriore conferma ad Alessandra Celentano ce ha risposto: “None”, nascondendo un sorriso ambiguo. A questo punto Rudy Zerbi non demorde: “È bugiarda. È proprio cotta, non capisce più niente”. Una gag tutta da ridere.