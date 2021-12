È l’ora del confronto tra Alex Belli e Aldo Montano. La cosa naturalmente è successa in studio, perché entrambi sono fuori gioco, ormai. Così, nel corso della puntata del GF Vip 6, le cose sono un tantino degenerate. In diretta, Signorini ha approfittato della presenza di Montano e Belli per dar modo loro di confrontarsi. Coma sappiamo, nelle scorse ore, i due hanno dato vita a un botta e risposta a distanza, attraverso i social. L’ex sportivo ha criticato molto l’attore e quella che per molti è stata una “soap recitata male” con Delia Duran e Soleil Sorge.

Una visione, quella di Aldo, condivisa da molti. Poco dopo, Alex Belli ha iniziato a commentare, innescando una reazione a catena sfociata poi durante la diretta del GF Vip. Naturalmente i due non se le sono mandate a dire e Aldo Montano ha ribadito il suo pensiero. Secondo lui l’attore avrebbe fatto una pessima figura. C’è da dire che Alex non ha digerito affatto queste sue considerazioni, tanto che si è alzato in piedi per mettersi di fronte a Montano.

A questo punto il padrone di casa ha tentato di riportare la calma e quando sono tornati a sedere Belli si è lasciato andare a un’affermazione poco carina. Ma cosa è successo? L’attore ha detto rivolgendosi ad Aldo Montano: “Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale”. Fortunatamente, ancora una volta, Montano non è caduto nella provocazione.





Infatti, la sua è stata una reazione composta. Ha scelto di non ribattere, preferendo il silenzio. Tra l’altro Aldo Montano e Alex Belli, appena entrati nella casa del GF Vip, avevano instaurato un’amicizia sincera. E proprio durante la diretta, Aldo ha affermato di averci creduto nel loro rapporto.

Ma con il tempo ha cambiato decisamente idea e si è schierato in modo chiaro e concreto contro l’attore. Non solo, Alfonso Signorini ha fatto in modo che Aldo Montano avesse la possibilità di parlare a distanza con Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore ha sentito molto la mancanza del suo amico, diventato come un fratello maggiore durante questa esperienza.