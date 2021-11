Le dirette del GF Vip 6 sono spesso teatro di rese dei conti e così è stato per Aldo Montano. Nella sedicesima puntata del reality show, che come sempre è stata piena di sorprese ma anche di scontri, il campione olimpico è stato suo malgrado protagonista di un blocco che probabilmente avrebbe evitato volentieri. Non è stata certamente una bella scoperta quella fatta da Aldo Montano lunedì sera.

Succede tutto quando Alfonso Signorini lancia una clip della serata di Halloween in cui Alex Belli attacca duramente il compagno di avventura parlando di “persone che fanno falsi sorrisi”. E poi, sempre l’attore che si è scagliato anche contro Gianmaria Antinolfi: “Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico. Io Alex Belli sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero?”.

Aldo Montano, la scoperta su Alex Belli

Finito il filmato, Aldo Montano ha cercato di mascherare lo stupore con l’ironia: “Avete fatto entrare troppo vino ieri sera”, ha detto subito al conduttore. Poi ha ammesso che non si aspettava queste parole da Alex Belli e spiegato: “Stamani ci siamo parlati, ma lui non aveva questi toni. Adesso dovrà spiegarmi un po’ di cose. Io non ho nessun aplomb o forzatura, sono molto sincero. Sono così e credo che non posano dire di fingere”.





“Hai recitato un po’ nel confessionale – ha continuato Aldo Montano – Soprattutto visto che stamattina eri tranquillo con me. A me spiace per la recita che hai fatto. Tu dici che io voglio sempre far chiarire tutti e non sono me stesso? La verità è che per il lavoro che faccio ho sempre tenuto salde le squadre, sono uno sportivo, tu vieni da un altro mondo”. E chissà se ora dopo questa scoperta in confessionale il rapporto tra Alex Belli e Aldo Montano riuscirà o meno a risanarsi. Al momento sembrano essere piuttosto distanti.

… Alex ha qualcuno da aspettare al varco. Ed è fermamente convinto del fatto che anche Aldo non si stia mostrando per ciò che è in realtà. #GFVIP pic.twitter.com/lwEOLuJGbe November 1, 2021

Poi, dopo lo scontro con Alex Belli in salone, Aldo Montano ha detto la sua sui baci dell’attore e Soleil Sorge dopo lo sfogo di sua moglie Delia: “Come avete visto siamo due persone molto differenti.Anche io vengo qui da uomo sposato, ma il mio comportamento è completamente diverso. Le cose sono se le sono decise fin dall’inizio. Alex ha un suo modo in accordo con Delia e si esprime come vuole.Il mio modo è completamente differente, non lo potrei mai fare. Mi sembrerebbe una grossa mancanza di rispetto nei confronti di mia moglie“.