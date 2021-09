Aldo Montano è un atleta di scherma, sia individuale che a squadre nonché campione olimpico. La passione per questo sport nasce quando è piccolo, anche perché appartiene a una famiglia di schermidori: il padre Mario Aldo, il nonno Aldo e tre cugini del padre, Mario Tullio, Tommaso e Carlo, parteciparono a passate edizioni delle Olimpiadi sempre nella sciabola (ad eccezione di Carlo, l’unico fiorettista della famiglia), salendo tutti sul podio nella gara a squadre.

Inizialmente Aldo Montano è stato arruolato nel Centro Sportivo dei Carabinieri poi nella Polizia Penitenziaria e ha gareggiato per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, ad Atene 2004, ha vinto l’oro individuale nella sciabola e nella stessa Olimpiade è riuscito a vincere l’argento nel torneo a squadre con Giampiero Pastore e Luigi Tarantino. Dopo il bronzo nel torneo a squadre alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, a Tokyo 2020 Aldo Montano è di nuovo tornato campione.



Aldo Montano: età, altezza, peso, moglie, figli

Nella sua quinta Olimpiade Aldo Montano partecipa come riserva della squadra di Sciabola maschile ma a causa di un infortunio muscolare di un compagno subentra in corsa durante la sfida e nella finale contro la Corea del sud, disputata come titolare, vince la medaglia d’argento nella Sciabola maschile a squadre. Al termine della finale di Tokyo 2020, poi, annuncia pubblicamente il ritiro dalle competizioni e dalle pedane della scherma.





Non solo sport. Aldo Montano è noto anche al mondo della tv e a quello della cronaca rosa. Nel 2006 ha partecipato al reality show “La fattoria”, nel 2017 era giurato a “Selfie – Le cose cambiano” condotto da Simona Ventura e nel 2021 è un concorrente del GF Vip 6 di Alfonso Signorini. Più volte è stato al centro del gossip: Aldo Montano ha infatti avuto una relazione con Manuela Arcuri e dal 2007 al 2012 è stato legato con l’ex stellina di Non è la Rai Antonella Moretti.

Leggi anche...

Aldo Montano è nato a Livorno, il 18 novembre 1978 e, stando alle informazioni disponibili, è alto 185 cm e pesa 75 kg. Sul fronte vita privata è sposato con Olga Plachina dal 2016. Anche la moglie è una sportiva, si sono conosciuti alle Olimpiadi di Atene del 2004. Nel 2017 è diventato papà di Olympia e nel 2021 è nato il secondo figlio, Mario Jr, a cui ha dedicato un bellissimo post: “Gli abbracci, quelli belli”, ha scritto su Instagram mostrando forse la prima foto in cui si vede bene il maschietto di casa.