La seconda puntata del GF Vip è finita e non si fa che parlare di quello che è successo all’interno della casa durante la diretta, soprattutto ad Aldo Montano. Primi scontri, prime antipatie, ma anche primi flirt. Insomma, sta succedendo quello che Alfonso Signorini e tutti i telespettatori si aspettavano sin dall’inizio. Tuttavia è successo qualcosa al termine della puntata che ha fatto storcere il naso a molti. Alfonso Signorini ha comunicato i nominati della settimana, Tommaso Eletti e Davide Silvestri, ma non solo. Il conduttore ha annunciato qualcosa di davvero inaspettato: “Dovrà assentarsi dalla casa per qualche giorno”, esclama il direttore di Chi.

Insomma, uno dei concorrenti lascerà la casa temporaneamente. Si è trattato di un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta, perché nel regolamento del GF Vip è assolutamente vietato uscire dalla casa. Questa volta, però, il motivo è più che valido. A lasciare la casa temporaneamente sarà Aldo Montano. “Aldo dovrà assentarsi per qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che aveva già preso precedentemente“, sono state le parole di Signorini.

Non è stato spiegato il tipo di impegno, ma è facile immaginarlo: giovedì 23 settembre gli atleti azzurri di Tokyo 2020 saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento a cui non poteva mancare Aldo Montano, che ha dato il suo addio alla scherma con una straordinaria medaglia d’argento nella sciabola a squadre, ottenuta nell’ultima Olimpiade.





Per Aldo Montano, si tratterà però solo di un’uscita temporanea. Il concorrente del GF Vip tornerà regolarmente in gioco dopo qualche giorno. Durante la serata il campione di scherma si commuove mentre guarda un video della moglie Olga che gli mostra il figlio Mario che dorme nella sua culla.

“Senza di loro non sarei arrivato a questo punto della mia vita – confessa l’atleta – mia moglie è stata la prima tifosa e quella che mi ha spinto anche in età matura a essere uno schermidore vincente”. Ma le sorprese per Aldo Montano non finiscono qui, dopo le immagini della moglie e del figlio, il campione incontra la sorella Alessandra che si complimenta.