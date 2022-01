Alda D’Eusanio scomparsa dopo l’espulsione al GF Vip. Ora ‘canta’, che fine ha fatto

Alda D’Eusanio è praticamente sparita dalla circolazione dopo la sua esperienza al ‘GF Vip 5’ e in tanti si sono chiesti cosa sia successo e che fine abbia fatto. Con i cambiamenti operati anche da Barbara D’Urso nel suo ‘Pomeriggio Cinque’, non è più presente nello studio Mediaset. Nel reality show era stata mandata via a causa di alcune pesanti affermazioni su Laura Pausini. Con la cantante che aveva optato per la denuncia nei suoi confronti per le sue dichiarazioni sulla vita privata dell’artista.

Nella passata edizione del ‘GF Vip’, Alda D’Eusanio aveva attaccato il poi vincitore Tommaso Zorzi dopo il programma, asserendo senza indugio alcuno di non aver ancora ben chiaro fin dove arrivi sua la veridicità e dove inizi invece la sua recita: “Tutti sapevamo che avrebbe vinto lui, ma non so fin dove arrivi la verità e dove invece inizi la recita…”. Parole che non hanno fatto certo piacere né a Tommaso Zorzi né ai suoi tanti fan. Ma vediamo adesso cosa ha detto sulla sua situazione professionale.

Alda D’Eusanio ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti e ha attaccato anche Katia Ricciarelli: “Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip e io sono stata invece cacciata a pedate”. Poi ha annunciato di aver preso dei provvedimenti contro Mediaset, visto che non riesce più a lavorare nel piccolo schermo: “Ho fatto causa a Mediaset, per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato, né Signorini né tantomeno Pier Silvio Berlusconi”.





Poi Alda D’Eusanio ha aggiunto ancora a ‘Nuovo’: “Lui ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia distruggendo 40 anni di carriera. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai, per quale motivo?. C’è stata nei miei confronti una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni. Tanto da costringermi a citarli in giudizio. Ci sono stati danni economici, psicologici, di immagine e professionali. Ho sbagliato con Laura Pausini. Adriano Aragozzini? Riportata solo una voce, non era farina del mio sacco”.

Alda D’Eusanio negli ultimi anni era stata, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, opinionista di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, e conduttrice di ‘Vite da Copertina’. Era entrata a far parte del ‘GF Vip 5’ il 29 gennaio del 2021, ma la sua avventura era durata davvero pochissimo. Infatti, il 6 febbraio dell’anno scorso era poi stata comminata la sua squalifica.