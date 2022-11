Tutti ricorderete sicuramente Alberto di Un medico in famiglia. Ma in tanti si chiederanno: cosa fa oggi Manuele Labate, ovvero l’attore che interpretava quell’importante personaggio della serie televisiva con Lino Banfi? E ora si è scoperto tutto, grazie ad una recente intervista fatta dall’uomo sul sito Fanpage. Ovviamente ne è passato di tempo da quando lavorava in quella fortunata serie e possiamo già anticiparvi che la sua vita è cambiata di netto e oggi si occupa di tutt’altra cosa rispetto al passato.

Alberto di Un medico in famiglia era un adolescente, mentre prima di dirvi cosa fa Manuele Labate possiamo riferirvi che ha raggiunto quasi i 40 anni. Dunque, è passato moltissimo da quell’esperienza nel piccolo schermo ma poi ha voluto intraprendere un cammino altrettanto interessante ma distante dalla televisione. E nel corso del suo dialogo col giornalista è sceso nei dettagli e ha raccontato proprio tutti. Tra l’altro, ha anche raggiunto un traguardo molto interessante a livello prettamente privato.

Alberto di Un medico in famiglia: cosa fa Manuele Labate

Alberto di Un medico in famiglia ha svelato dunque cosa fa. Manuele Labate ha anche esaudito dei sogni meravigliosi per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, ha festeggiato la paternità in due occasioni essendo papà di Aurora e Maria Sole: “L’assenza nella sesta stagione è avvenuta perché sono diventato padre. Nella mia vita privata è arrivata Aurora. Magari non si è pronti a questo cambiamento e ho preferito concentrarmi di più sugli affetti. Avevo un’ansia motivata dal desiderio di essere un padre presente. Ho preferito fermarmi, mi sembrava di togliere spazio a una parte troppo importante della mia vita”.

Parlando della possibilità di andare al GF Vip, a Fanpage Labate ha detto: “Se si tratta di recitare, di interpretare un ruolo, di creare un personaggio, mi piace farlo. Se parliamo di Manuele seduto in una trasmissione televisiva che dice la sua, non fa per me, anche per la timidezza che mi appartiene”. Soffermandoci invece sul suo nuovo lavoro, lavora in un’impresa dedita alla creazione di illuminazione di design, insegne luminose e quadri. Ed è un grandissimo amante del mondo dell’arte.

Manuele Labate ha recitato in Un medico in famiglia dal 1998 al 2007 e poi nel 2011. Ha comunque avuto altre esperienze televisive e quelle più recenti sono state: Provaci ancora prof, Il sangue e la rosa e Sfida al cielo – La narcotici 2. Ha anche avuto delle avventure nel mondo del teatro.