Non sembra che pensare a Francesco Zangrillo, Barbara D’Urso. L’ultima paparazzata arriva dal settimanale Oggi che ha pizzicato Carmelita all’esterno di un ristorante. A colpire è il look “pirotecnico” di Barbara: tacchi a spillo, calze a rete molto aggressive, gonnellina corta e svolazzante. A farle compagna fino è Raffaello Tonon, oggi opinionista e giornalista e rivelatosi come concorrente del Grande Fratello e poi nei salotti televisivi della stessa Barbara D’Urso.



“Ultimo a far capolino dal portone – scrive Oggi – e a vegliare dall’alto con lo sguardo da condor, è proprio Zangrillo. Una volta arrivata saluta gli amici: tutti, tranne lui. Perché si accorge del nostro fotografo, con gran disappunto. E corre a passo svelto verso casa, fingendo indifferenza”. Novità di cuore quindi per Barbara D’Urso, ma anche di lavoro. Sembra infatti che Mediaset sia pronto ad affidarle una prima serata oltre a Pomeriggio Cinque, l’unico dei tre programmi di Carmelita riconfermato. A lanciare l’indiscrezione è Blasting News.



Per la conduttrice 64enne si starebbe valutando una riproposizione de Lo Show dei Record. Il game fu lanciato proprio da Barbarella nel 2008. Nel 2018 il programma è stato riproposto su Tv8 con il titolo ‘La Notte dei Record’, con al timone Enrico Papi. Enrico Papi che sarà al posto di Barbara D’Urso la domenica sera con la nuova edizione di Scherzi a Parte.







Al posto di Domenica Live, invece, Mediaset starebbe provando a convincere Lorella Cuccarini e Stefano De Martino a dare forma ad un talk in grado di rivaleggiare con la Domenica In di Mara Venier e provarne a spezzare lo strapotere degli ultimi mesi. Finito quindi il momento no per Barbara D’Urso? Anche no. Perché a pizzicare Barbara D’Urso ci pensa un suo ‘ex’ (lui si definisce tale ma lei non ha mai replicato), l’ex vincitore del Grande Fratello Alberto Mezzetti.



L’ex gieffino, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con una fotografia e una didascalia alquanto curiosa. “Live non è Tarzan .. Prest..ito in TV. Tanto adesso spazio c’è e la posta è finita”, il commento. Una stilettata per Barbara D’Urso che non ha mai confermato la storia con Mezzetti. Mezzetti che sostegno del suo racconto faceva notare che la d’Urso non smentì le sue dichiarazioni. “Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero”, chiosava il Tarzan di Viterbo.