“Da lei non me lo aspettavo”. Alberto Matano a bomba su Barbara D’Urso. È la prima volta che parla così

Continua lo scontro quotidiano tra Alberto Matano e Barbara D’Urso con il primo che continua a vincere sistematicamente la gara degli ascolti nonostante il cambio di direzione. Oramai si sa, Pomeriggio Cinque ha subito una rivoluzione rispetto alle scorse edizioni. Il diktat è arrivato da Mediaset: più sobrietà, più informazione, meno gossip e meno caciara in studio, queste le linee guida imposte dai vertici del Biscione.



Via anche gli opinionisti ‘salottieri’ che si sono visti per anni negli show ‘d’ursiani’ e dentro più giornalisti ed esperti in grado di raccontare le news di attualità e cronaca in modo puntuale e approfondito. Insomma, Una vita in diretta su Mediaset. Sulla questione, senza tirare in ballo direttamente, è entrato anche Alberto Matano. Secondo Alberto Matano Barbara d’Urso ha sbagliato a cambiare il suo Pomeriggio 5 anche se, va precisato, la trasformazione del format.



“Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Parole inequivocabili quelle di Alberto Matano.







Barbara D’Urso, da parte sua, non commenta oggi impegnata a commentare una notizia sensazionale riguardante il collega Pippo Baudo, autentico pilastro della televisione italiana. Quando ha saputo del raggiungimento di quel prestigioso traguardo, la presentatrice Mediaset ha commentato: “Sono fiera di aver lavorato al fianco di Pippo Baudo all’inizio della mia carriera. Per me è stato un ottimo maestro, congratulazioni”.

Pippo Baudo è stato premiato direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha conferito una nomina importantissima. Il presentatore è infatti diventato Cavaliere di Gran Croce. E Barbara D’Urso ha voluto essere una delle prime a fargli gli auguri per questo entusiasmante risultato. Come ricordato da Carmelita, è stato fondamentale per la sua crescita personale e professionale