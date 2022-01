Un episodio spiacevole si è verificato nella giornata del 5 gennaio e ha fatto davvero rimanere sbalordito il conduttore de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano. Non si aspettava di dover assistere ad un evento del genere, ma il tutto è accaduto praticamente in diretta, sotto gli occhi dei telespettatori. Stavolta però non è rimasto in silenzio e ha lanciato una vera e propria frecciata nei confronti di un altro programma. Lo ha detto senza mezzi termini e assumendosi quindi tutte le sue responsabilità.

Circa un mese fa Alberto Matano era rimasto invece stupefatto da un furto avvenuto ai danni di un’inviata. Mentre lo scorso 29 dicembre non ha potuto condurre la trasmissione per uno sciopero dei giornalisti della Rai. A prendere questa decisione è stata l’Usigrai, che respinge con forza i tagli sulla terza edizione del Tgr e del tg sportivo notturno. Il Cdr di Raisport aveva detto: “Non crediamo che sia nella logica del servizio pubblico valutare solo in termini di ascolti il tg sport della notte, primo e unico appuntamento della sera”.

Si stava parlando da Alberto Matano di un fatto di cronaca, che sembra essere arrivato ad una svolta. L’inviata stava parlando con il marito della donna scomparsa a Trieste, Liliana Resinovich, e in quei momenti è sopraggiunta la notizia della scoperta di un corpo che potrebbe appartenere a lei. Il signor Sebastiano è scoppiato in lacrime e ha proseguito per un po’ la conversazione, ma all’improvviso l’inviata di ‘Pomeriggio Cinque News’ di Simona Branchetti si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto al presentatore.





La giornalista del programma di Canale 5 si è infatti portata via con sé l’ospite de ‘La Vita in diretta’ e Alberto Matano ha manifestato tutto il suo fastidio per il gesto: “Perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo, era in diretta con noi. La troupe di una trasmissione di un altro canale, di Canale 5 devo dirlo, mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era con la nostra inviata. Sono cose che succedono, ma che non dovrebbero accadere”, ha tuonato il conduttore della Rai.

#Pomeriggio5 sottrae un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l’amarezza: pic.twitter.com/IzC8J16085 January 5, 2022

E il pubblico ha commentato così su Twitter: “Non si è comportato bene nemmeno Sebastiano”, “Queste cose mi fanno tristezza sia da una parte che dall’altra. Parliamo di un ospite che potrebbe scoprire che la moglie è morta e il pensiero espresso a voce è che è stato sottratto l’ospite”. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori strascichi.