Uno dei conduttori televisivi più apprezzati nella televisione italiana è sicuramente Alberto Matano, grande amico tra l’altro dell’amatissima collega Mara Venier. Lui le è stata molto vicino nell’ultimo periodo, quando la regina di ‘Domenica In’ non è stata affatto bene per un intervento ai denti che si è rivelato più complicato del previsto. Adesso il presentatore Rai è pronto a ricominciare a lavorare, infatti dal 13 settembre ripartirà la sua attesissima ‘La Vita in diretta’, che avrà non poche novità quest’anno.

Nei giorni scorsi è stato comunicato che Alberto Matano e Mara Venier sono stati riconfermati alla conduzione di un appuntamento davvero molto importante. Avranno ancora una volta l’opportunità di lavorare insieme e di dare il meglio di loro. La notizia è ormai ufficiale e l’evento andrà in onda su Rai 1 in diretta-differita sabato 11 settembre in seconda serata. La cerimonia che li vedrà protagonisti assoluti si svolgerà nella città di Napoli. Una nuova opportunità per rinforzare ancora di più l’amicizia.

Nella giornata di mercoledì 8 settembre Alberto Matano è stato impegnato nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione de ‘La Vita in diretta’, che si è svolta nella capitale Roma. Ha innanzitutto fatto una sorta di bilancio della passata edizione, in particolare ha voluto nominare un episodio chiave e commovente verificatosi a giugno. Un inviato della sua trasmissione era stato in grado di ritrovare il bambino Nicola, le cui tracce si erano perse e che era poi stato scovato nei boschi.





Durante dunque la conferenza stampa, Alberto Matano ha subito precisato che gli inviati del programma sono tutti stati confermati praticamente a furor di popolo, ma ci saranno anche altri volti nuovi che i telespettatori inizieranno a conoscere nei prossimi giorni. In più, una delle grandi novità riguarda lo studio, che sarà nuovo, moderno e interattivo. Quindi, un cambiamento importante per rendere il tutto ancora più gradevole. Ora il pubblico non aspetta altro che l’inizio de ‘La Vita in diretta’.

Sul suo profilo Instagram ufficiale Alberto Matano ha pubblicato una foto con il suo team e ha scritto: “Stiamo tornando…lunedì saremo al completo!”. E gli utenti hanno commentato: “Era ora, finalmente”, “Augurono e in bocca al lupo, siete una grandissima squadra”, “Avanti tutta, è uno squadrone”, “Noi vi aspettiamo, non vediamo l’ora di ammirarti in tv”.