“No, non è così”. Alberto Matano incredulo: che errore in diretta. E in studio cala il gelo

Episodio inaspettato a ‘La Vita in diretta’ nella puntata di giovedì 13 gennaio. Ovviamente Alberto Matano non ha potuto fare altro che sottolineare l’errore, di cui praticamente tutti si erano accorti. Non poteva certamente restare in silenzio, tenuto conto che da casa avevano assistito tutti a quella scena. Con la sua consueta calma proverbiale e la sua elegante professionalità ha cercato immediatamente di sgusciare via da quella situazione imbarazzante ed effettivamente ci è riuscito.

Alcuni giorni fa invece è rimasto scioccato dalla notizia della morte del giornalista e presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, deceduto a 65 anni: “Ciao David, che dispiacere. Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria e i tuoi consigli preziosi per il mio primo servizio per Tv7. Noi eravamo tutti orgogliosi di te. Resta la tua lezione dì libertà e passione. #davidsassoli”. Per tanti anni Sassoli era infatti stato grande protagonista alla Rai in veste di conduttore del telegiornale.

Alberto Matano ha risposto a questa disattenzione, che ha riguardato in particolare la regia del programma di Rai 1, con un sorriso e con delle dichiarazioni che hanno smorzato la tensione: “Succede anche questo, è il servizio di ieri ma può capitare perché siamo in diretta, questa è La vita in diretta. Siamo in attesa del servizio giusto”. Ad aiutarlo anche la collega Monica Leofreddi, presente in studio: “Ma è una gag comica”. Andiamo a vedere insieme cosa è successo in quei minuti ‘incandescenti’.





A ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano si è materializzata una gaffe degli autori, che hanno mandato in onda un servizio giornalistico sbagliato e non quello che aveva annunciato il conduttore, ovvero quello riguardante Amadeus e Fiorello. Infatti, si stava discutendo del fatto se Fiorello avesse accettato o meno la corte dell’amico. Poi la situazione è tornata via via alla normalità e il presentatore ha potuto portare a termine l’intera puntata, senza che si fossero verificato altri intoppi.

Amadeus ha annunciato nella giornata del 12 gennaio un’altra notizia bomba su Sanremo 2022. Sarà super ospite sarà Cesare Cremonini. Dopo Checco Zalone arriverà quindi il celebre cantautore bolognese che per la prima volta in assoluto salirà sul palco di Sanremo Nel video realizzato Cesare è presente e insieme ironizzano parlando di questa sua presenza al Teatro Ariston. “Sono felicissimo di presentarvelo”.