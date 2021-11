Nuova puntata de ‘La Vita in diretta’ nella giornata di giovedì 4 novembre. Alberto Matano si è concentrato, come di suo consueto, su argomenti molto importanti e inevitabilmente è stato toccato il tema riguardante la pandemia da coronavirus. Ma è successo qualcosa di inedito in studio e lui non si è subito reso conto di averlo fatto in diretta televisiva. Da casa però tutti hanno sentito quella frase e infatti non si fa altro che parlare di questo sui social, visto che i telespettatori hanno manifestato curiosità.

Soltanto alcuni giorni fa, soffermandosi sull’affossamento del Ddl Zan per contrastare le discriminazioni, aveva commosso tutti con le sue parole: “Queste situazioni mi fanno particolarmente male perché le ho vissute anche io sulla mia pelle da adolescente, so cosa significa. Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto in video”. E tutti lo avevano applaudito.

Alberto Matano ha parlato anche della fiction con Cesare Bocci, ‘La scelta di Maria’, e a tal proposito ha detto in riferimento alla fiction di Rai 1: “Venne scelta una persona semplice del popolo per rappresentare il dolore di tutte è un film non sulla guerra ma sulla speranza che soprattutto le donne hanno tirato fuori per far ripartire l’Italia. È un film di grandissima emozione”. Ma è mentre discuteva della questione green pass che si è materializzata la frase ascoltata da milioni di italiani, piazzati davanti al piccolo schermo.





Quando è stato lanciato un servizio sul green pass e in particolare sui cosiddetti possessori di certificati verdi ritenuti falsi, tra cui ci sarebbe Pippo Franco, il microfono di Alberto Matano è rimasto acceso e si è potuto udire questo: “Cosa dobbiamo tagliare? Cos’era?”. Immediatamente la regia si è resa conto della gaffe andata in diretta e ha stoppato la voce del conduttore fuori onda, ma ormai tutti avevano sentito. Difficile capire a cosa si stesse riferendo il presentatore della tv pubblica, che non ha dato spiegazioni al rientro in studio.

Nell’ambito di una vasta inchiesta, i carabinieri dei Nas della capitale starebbero indagando anche sull’ex stella del Bagaglino per il presunto possesso di un Green Pass falso. L’attore al momento non è indagato ma è stato denunciato per il possesso di un green pass falso dai carabinieri del Nas e potrebbe essere coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma. E ore fa ci sarebbe stato il sequestro del green pass.