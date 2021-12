“È morta, siamo tutti colpiti”. Alberto Matano, dolore in diretta per la perdita inattesa

Giornata sicuramente difficile anche per Alberto Matano quella di giovedì 9 dicembre. Non è stata una puntata de ‘La vita in diretta’ uguale a tutte le altre, infatti si è aperta con un conduttore molto colpito emotivamente da una bruttissima notizia arrivata solamente qualche ora prima del suo lavoro. Ha dunque dedicato la prima parte del programma di Rai 1 ad una persona che non c’è più, che ha lasciato l’Italia nel dolore più profondo. Lo stesso dolore presente anche nel conduttore.

Soltanto qualche settimana fa Alberto Matano era stato costretto a ricordare un altro grande, Giampiero Galeazzi: “ui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ovvero la puntata di Capodanno, e c’ero anch’io in studio a Domenica In. Lui non riusciva quasi più a camminare. E quella volta mi ha davvero impressionato. C’è un’onda di affetto che attraversa tutta la Rai oggi, era un grande amico”.

Queste le parole di Alberto Matano agli albori de ‘La vita in diretta’: “Siamo rimasti tutti colpiti dalla notizia che abbiamo appreso stamattina. Era una grandissima signora del cinema italiano, aveva 93 anni. Appena abbiamo appreso la notizia della sua morte, abbiamo subito parlato con la figlia Maria Zulima. Insieme erano state proprio in questo studio esattamente due anni fa”. Parole provenienti dal suo cuore, che hanno testimoniato ancora una volta la sua grande sensibilità e umanità.





Alberto Matano ha dunque onorato la memoria della grandissima regista cinematografica, Lina Wertmuller, che è scomparsa proprio nella giornata del 9 dicembre. E anche nella seconda parte de ‘La vita in diretta’ si è concentrato su di lei, ricordandola a dovere. I successi raggiunti da lei sono stati numerosi. È stata la prima donna regista candidata all’Oscar nel 1977 con “Pasqualino Settebellezze”, protagonista Giancarlo Giannini, e poi ha vinto quello alla carriera nel 2020. Il suo esordio cinematografico è datato 1953.

A ricordare Lina Wertmuller anche la collega di Alberto Matano, Mara Venier. La presentatrice ha scritto un breve ma intenso messaggio: “Ciao Lina mia, anche tu te ne vai. RIP”. Non ce l’ha fatta probabilmente a scrivere troppe parole per salutare una vera e propria icona della nostra nazione, famosa a livello internazionale. Ma sono bastate queste poche parole a far venire i brividi ai suoi seguaci.