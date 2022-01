“Non lo fa, ha scelto così”. Alberto Matano, presa la decisione più attesa: il pubblico non se l’aspettava

Decisione inaspettata da parte di Alberto Matano, con il pubblico che non si aspettava questa presa di posizione del conduttore de ‘La vita in diretta’. A differenza di altri colleghi non sarà in un luogo specifico, dove si svolgerà uno degli eventi più attesi dell’anno. I telespettatori dovranno necessariamente accettare questa scelta del presentatore Rai, che avrà sicuramente pensato a lungo prima di comunicare la sua idea. Manca la conferma ufficiale, ma ormai sembra che sia stato deciso così.

Nella puntata de ‘La Vita in diretta’ del 13 gennaio Alberto Matano si è accorto della messa in onda di un servizio sbagliato e ha risposto a questa distrazione con un sorriso e con delle dichiarazioni che hanno smorzato la tensione: “Succede anche questo, è il servizio di ieri ma può capitare perché siamo in diretta, questa è La vita in diretta. Siamo in attesa del servizio giusto”. Ad aiutarlo anche la collega Monica Leofreddi, presente in studio: “Ma è una gag comica”. Il servizio riguardava Sanremo 2022.

La notizia inattesa su Alberto Matano ha fatto riferimento ancora una volta alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotta per la terza volta di fila dal direttore artistico Amadeus. Finora sono stati annunciati ufficialmente i nomi delle cinque co-conduttrici della kermesse musicale nonché due super ospiti del calibro di Cesare Cremonini e Checco Zalone. Grande attesa anche per un’altra sorpresa: la cantante in gara Emma Marrone sarà diretta dall’amica e collega Francesca Michielin.





Stando a quanto è stato scritto dal sito ‘TvBlog’, per parlare di Sanremo 2022 alcune trasmissioni si trasferiranno nella città della Liguria, come ‘Italia Sì’ di Marco Liorni, ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone e la puntata speciale di ‘Domenica In’ con Mara Venier. Invece Alberto Matano e la sua ‘La Vita in diretta’ resteranno a lavorare nella capitale Roma nello studio situato in via Teulada. Ma come inviata avrà comunque a Sanremo la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo.

Intanto, Amadeus è stato costretto a incassare un no per Sanremo 2022 da Jovanotti: “Io devo fare l’autore di Gianni Morandi, sono concentrato su questo e non ho la testa. Sarò a casa”. Quindi, penserà unicamente al collega e tiferà dalla sua abitazione nella speranza di un successo di Morandi. Ma non ha voglia di apparire pubblicamente come super ospite. Il conduttore dovrà mettersi l’anima in pace.