Solo poco tempo fa Albano Carrisi ha rilasciato lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Tv. Nella chiacchierata ha riferito che la figlia Jasmine fosse risultata positiva al Covid: ”L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppure negativi”. Un rapporto speciale quello che lega Albano a Jasmine:

“Papà mi ha sempre sconsigliato di entrare a far parte di questo mondo finché non fossi cresciuta. Mi metteva in allerta, diceva stai attenta perché non è facile. È un’opportunità che bisogna giocarsi bene e che va gestita a 360 gradi. A prescindere da tutto, a me piace ascoltare la musica e studiarla”. Ed è proprio così che introduciamo quella che sarà la prossima fatica televisiva del cantante di Cellino San Marco.

Stando a quanto riportato da Dagospia, Albano Carrisi sarebbe in trattative con Milly Carlucci per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per il cantante si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in pista, considerando che solo qualche anno fa è stato ballerino per una notte insieme all’ex compagna di ‘felicità’ Romina Power.





La loro era stata una performance che ha fatto sognare i più nostalgici e che ha senza meno inciso i loro nomi sulla roccia. Ma Carrisi non si era fermato là, ha anche preso parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, altro format al cui timone vi è sempre Milly Carlucci. Ma non abbiamo potuto fare a meno di notare un particolare importantissimo…

Se Albano dovesse partecipare a Ballando, cadrebbe il veto presente da anni nella trasmissione: quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Carrisi difatti ha preso parte del cast dell’Isola dei Famosi nel 2005, in coppia con la figlia Romina. Un’edizione che ricorderemo per sempre: quella volta infatti Albano è stato mollato in diretta tv da Loredana Lecciso, con una semplice telefonata.