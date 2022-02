“Devo denunciare la Rai?”. Alba Parietti, lo strano annuncio in diretta: cosa è successo in tv

‘Brividi’ di Mahmood e la rivelazione Blanco ha vinto la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, la terza condotta da Amadeus, conduttore di punta della Rai, che lo vorrebbe già per la conduzione della prossima edizione del festival della canzone italiana.

Al secondo posto Elisa con ‘O forse sei tu’, al terzo gradino del podio Gianni Morandi con ‘Apri tutte le porte’. Massimo Ranieri, con il brano ‘Lettera di là dal mare’, ha vinto il Premio della Critica ‘Mia Martini’. A lui, 27 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Giovanni Truppi con 15 voti, al terzo Elisa con 7. In totale sono stati espressi 72 voti, 65 dei quali validi.

Cinque le co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus, tra personaggi noti come Ornella Muti e Sabrina Ferilli, l’attrice e comica Drusilla Foer (vera rivelazione di questa edizione del Festiva) e le giovani attici Lorena Cesarini (Suburra) e Maria Chiara Giannetta, conosciuta per aver vestito i panni della carabiniera di Don Matteo e la protagonista della fiction Blanca.





Il pubblico ha risposto presente regalando ascolti a dir poco clamorosi, soprattutto nella serata finale, con una media di share del 64,9%, oltre 10 punti in più dell’anno scorso. Tra il pubblico cittadini comuni e come sempre i super vip ormai affezionati all’appuntamento con il festival della canzone. Durante la finale qualcuno ha notato la retrocessione di Alba Parietti dalla prima alla seconda fila. Per anni la showgirl ha assistito al festival di Sanremo in prima fila e spesso era oggetto di inquadratura da parte della regia, ma quest’anno il suo posto era in seconda fila.

Durante l’ospitata a La vita in diretta qualcuno si è chiesto perché abbia indietreggiato. “Io non mi sono posta questo problema, ma sono felice che gli altri si siano preoccupati. Effettivamente questa seconda fila mi ha… Sono stata retrocessa. Devo denunciare la Rai?”, ha detto ironicamente Alba Parietti.