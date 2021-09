È finita involontariamente nell’occhio del ciclone Alba Parietti, dopo l’ultima performance di Tale e Quale Show. Come ricorderete, la showgirl ha indossato i panni di Damiano David dei Maneskin: un’esibizione assai complicata che ha scatenato le critiche. L’opinionista infatti è stata bocciata da Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, mentre Loretta Goggi ha provato ad usare parole gentili per la concorrente. Poco dopo però, in una diretta su Facebook, Alba Parietti ha attaccato pubblicamente Giorgio Panariello da anni giurato di Tale e Quale Show.

“Innanzitutto – ha esordito Alba Parietti – se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi”.

E ancora Alba Parietti: “Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”. La Parietti ha voluto così difendere pure l’ex Velina di Striscia la notizia che nelle prime due performance – quelle di Elettra Lamborghini e Baby K – non ha convinto molto giurati e pubblico. Anzi, la Nargi è stata letteralmente sommersa di critiche sui social network.





Per questo però non non ha mai pensato di abbandonare la trasmissione. Sugli altri giudici di Tale e Quale Show Alba Parietti ha invece fatto sapere: “Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava. Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante”.

E ancora Alba Parietti: “Se l’intenzione era attirare l’attenzione è chiaro che io lo abbia fatto. Se l’intenzione era quello di essere precisi nell’imitazione ovviamente non lo sono stata. Io mi sono riascoltata tante volte. Lui ad ogni ritornello prende fiato nella versione live, io questo non l’ho fatto, eh”.