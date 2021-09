Alba Parietti è nel cast di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che nelle prime due settimane ha già stravinto la gara degli ascolti contro il GF Vip 6 di Alfonso Signorini. Nella prima puntata Alba Parietti ha imitato Loredana Bertè, ma purtroppo per lei la sua esibizione non è stata perfetta e si è posizionata all’ultimo posto in classifica.

Venerdì 24 settembre 2021, per la seconda puntata, la showgirl ha dovuto imitare i Maneskin, o meglio, il cantante del gruppo rock Damiano. Una scelta, questa, che l’ha resa felicissima anche perché, prima dell’inizio del programma tanto seguito di Raiuno, aveva rivelato che le sarebbe piaciuto interpretare spesso uomini, perché si sente molto fluida in questo senso. Non solo. In un’intervista di qualche tempo fa aveva anche speso belle parole per il cantante del momento e di cui si è ritrovata a vestire i panni a Tale e Quale Show.

Alba Parietti “terrificante” a Tale e Quale Show

“La mia icona sexy in questo momento è Damiano dei Maneskin. Vorrei essere lui – le parole di Alba Parietti – Ho una cotta pazzesca sul piano artistico per questa persona. Sognare non è peccato. Tra tutte le doti che ha, lo abbiamo visto ambiguo tipo Marinelli in Jeeg Robot, è molto affascinante. Andrò a vedere tutti i suoi concerti, ma in certi casi mi piace guardare e non toccare”.





E così Alba Parietti, dopo aver vestito i panni di Loredana Bertè, ha imitato Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show sulle note di Zitti e Buoni ma non ha per niente convinto la giuria. “Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati – ha scherzato Giorgio Panariello – “Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però”.

Ma Cristiano Malgioglio è stato decisamente meno tenero: “Male, male, male, male. Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo..? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa! Settimana prossima sai chi dovresti imitare? Mick Jagger! Un consiglio d’amico? Cantare Je T’aime…Moi Non Plus”.