Secondo un’indiscrezione lanciata dal sito Davide Maggio, Mediaset starebbe valutando di sostituire Striscia la Notizia con il ritorno di un grande classico della televisione italiana. Ma andiamo con ordine. Pier Silvio Berlusconi, in un recente intervento con la stampa, ha confermato che Striscia la Notizia sta attraversando una fase di difficoltà, sebbene con 37 anni di storia alle spalle non sia inusuale che il programma viva momenti di flessione.

Il dirigente di Mediaset ha sottolineato il divario competitivo tra Striscia e la concorrenza di Rai 1, citando anche il dialogo continuo con Antonio Ricci, autore e creatore del programma, con il quale spera di trovare una strada per recuperare i risultati. Tuttavia, Berlusconi ha aperto alla possibilità di nuovi cambiamenti e prodotti per risollevare gli ascolti, senza escludere un’alternanza di programmi nella fascia oraria di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia, Berlusconi gela Antonio Ricci e il pubblico: “Non possiamo escluderlo”





La ruota della fortuna al posto di Striscia la notizia, l’indiscrezione di Davide Maggio

La Ruota della Fortuna potrebbe rappresentare una mossa strategica. Con l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, si fa dunque strada l’idea che Mediaset possa puntare su un ritorno del programma condotto da Gerry Scotti che potrebbe rappresentare una risposta alla sfida lanciata da Affari Tuoi di Rai 1, che attualmente conquista ogni sera il podio degli ascolti in quella fascia oraria (quando va in onda Striscia la Notizia).

Se l’indiscrezione di Davide Maggio si rivelasse corretta, Mediaset potrebbe essere pronta a un importante cambio di rotta, cercando di replicare il successo di un programma storico e popolare, che potrebbe attrarre un ampio pubblico affezionato. La Ruota della Fortuna è stato infatti un pilastro della televisione italiana sotto la storica conduzione di Mike Bongiorno ed è tornato in onda sotto la guida di Gerry Scotti, conduttore di punta di Mediaset. Secondo le indiscrezioni di Maggio, La ruota della fortuna potrebbe prendere il posto di Striscia la prossima primavera.

Il programma potrebbe andare in onda nell’access prime time (fascia oraria nata proprio a ‘causa’ del programma Striscia la Notizia, che negli anni ’90 riscuoteva talmente tanto successo da costringere la Rai a creare una fascia precedente alla prima serata per contrastare gli ascolti di Mediaset) riscuotendo l’interesse del pubblico in un periodo in cui Mediaset sta cercando di rilanciare la propria offerta, soprattutto in un contesto competitivo con Rai 1, che attualmente domina la fascia preserale con il programma Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.