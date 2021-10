“Io l’ho visto, era in lacrime…”. Al Bano, si scopre solo oggi: cosa è successo tutto dietro le quinte di Ballando

Non ha deluso le aspettative di chi si aspettava una grande performance. Arisa ha vinto la prima puntata di “Ballando con le stelle” scalzando dalla classifica Morgan. È stato necessario il ricorso al tesoretto di 50 punt. Al fianco di Vito Coppola sulle note di “A Little Party Never Killed Nobody” col suo charleston la cantante ha conquistato il quinto posto delle preferenze dei giudici (dietro a Morgan, Mietta, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno). Poi, proprio grazie ai punti assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra, è balzata in testa alla classifica.

Ma non sono soltanto le esibizioni delle coppie a conquistare l’attenzione del pubblico. Nella puntata di lunedì 18 ottobre di “Detto Fatto” sono stati svelati degli inaspettati retroscena. Ospiti di Bianca Guaccero, durante lo spazio dedicato alla tv di Jonathan Kashanian, sono stati il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini e Rossella Erra, voce del popolo nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Proprio quest’ultima ha riportato un fatto fino ad ora mai rivelato.

Proprio nella prima puntata di “Ballando con le stelle” è stato protagonista tra gli ospiti il mitico Pippo Baudo. Ebbene l’emozione di aver Pippo vicino a sé era palpabile, ma forse nessuno si aspettava la reazione di Al Bano. Rossella Erra a Detto Fatto ha svelato: “Quando ha raccontato l’aneddoto su come ha scoperto Al Bano io ho visto Al Bano, in lacrime, commosso e poi quella è diventata una commozione generale”.





Insomma Al Bano non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha sentito il racconto dell’incontro con Pippo Baudo. E d’altra parte la partecipazione a Ballando del mostro sacro della tv è stato un momento emozionante per tutti: “Pippo Baudo riempie il palco, lo studio, quando è entrato c’è stato un silenzio totale perché sa utilizzare benissimo il mezzo, bravissimo” le parole di Rossella Erra.

Nel corso della rubrica di Jonathan Kashanian si è a lungo parlato di un altro personaggio televisivo inimitabile, ovvero Mike Bongiorno. Proprio al termine Bianca Guaccero ha parlato di una presunta rivalità proprio tra Mike e Pippo Baudo, commentando tuttavia che non ci sono certezze al riguardo: “Non lo sapremo mai se tra i due c’era rivalità”.