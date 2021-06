Oltre a Sangiovanni e Giulia Stabile, ricordiamo tutti che in quest’ultima edizione di Amici c’era anche la storia tra Aka7even Martina Miliddi, poi conclusasi in un niente di fatto. Ad oggi la ballerina è uscita allo scoperto con Raffaele Renda, è quando si è ritrovata a parlare della rottura con Aka7even ha dichiarato che, dopo l’esperienza nel famoso talent show, si sarebbero separati in serenità.

Aka7even pochi giorni fa è stato paparazzato con l’ex allieva de Il Collegio, Alice De Bortoli. Dopo Tommaso Stanzani anche Aka7even, al secolo Luca Marzano, ha annunciato di essersi diplomato alla maturità. Dopo essere stato tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, Aka7even ha raggiunto importanti traguardi dal punto di vista musicale.

Grazie al suo singolo Loca ha toccato i 50 e poi si è portato in 47sima posizione nelle classifiche delle radio italiane. Poi nel girone infernale dei social si è anche sparsa la voce che Aka7even abbia iniziato una nuova frequentazione sentimentale dopo aver rotto con Martina Miliddi. Luca Marzano alias Aka7even quest’anno ha dovuto affrontare gli esami di maturità. Lui stesso ha dato l’annuncio ai fan dei social, dove ha scritto: “Ah comunque mi sono diplomato. Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”.





Come lui anche gli altri ex concorrenti di Amici tornati a scuola dopo l’avvenura nel talent show hanno rivelato di aver avuto non poche difficoltà a conciliare lo studio con i loro nuovi impegni musicali. Tommaso Stanzani, tornato sui banchi di scuola dopo aver detto addio ad Amici, qualche giorno fa ha scritto sui social: “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno”.

“Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”. Anche Giulia Stabile si è unita al coro dei maturandi 2021.