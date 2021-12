“Mio figlio… È difficile”. Aida Yespica, il dolore di una madre: la rivelazione sul suo Aron

Da tantissimo tempo non si avevano più notizie di Aida Yespica. La sex symbol e volto del Bagaglino, famosa tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila, è tornata a parlare della sua situazione familiare e in particolare del figlio Aron.

Aida Yespica si è infatti raccontata nel corso di una lunga intervista al settimanale Nuovo dove ha raccontato particolari inediti, anche dolorosi, della sua vita. Da due anni la showgirl non vede Aron, il figlio avuto dall’ex compagno, il calciatore Matteo Ferrari. Aveva annunciato che avrebbe portato il figlio qui in Italia con lei una volta finito il Grande Fratello Vip, nel 2017, ma a quanto pare non è stato possibile.

Aida Yespica, lo sfogo sul figlio Aron: “Non lo vedo da due anni”

Il bambino abita a Miami insieme al padre e al settimanale Nuovo Aida Yespica ha spiegato che molto probabilmente potrà riabbracciare il figlio non prima della prossima primavera: “Sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”, ha rivelato.





Da due anni Aida Yespica si accontenta delle videochiamate con il figlio Aron, avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari, che in passato ha provato a ottenere l’affidamento esclusivo del bimbo. “Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”, ha raccontato ancora Aida Yespica.

Nell’intervista la showgirl ha spiegato anche i motivi per i quali il bambino abita a Miami insieme al padre e non con lei: “Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”.